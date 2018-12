El 90% de los trabajadores de Endesa en Ibiza secundan el paro

Seguimiento mayoritario de los trabajadores de la empresa Endesa en Ibiza a la jornada de paros parciales de una hora que se han convocado en toda España, para reclamar a la empresa que no se recorten los derechos de los empleados en el nuevo convenio.

Desde el comité de empresa destacan que en el turno de mañana la huelga ha sido secundada por el 92% del personal del área de generación y el 89% en distribución. Se han cubierto los servicios mínimos. Habrá otros dos paros de 60 minutos este viernes, en el turno de tarde y de noche.

Toni Tur, secretario del comité, recuerda que el próximo 31 de diciembre deja de estar en vigor el actual convenio marco, pero las negociaciones "no avanzan", porque las propuestas que ha puesto encima de la mesa la empresa "no son aceptables ya que no se tiene en cuenta a los trabajadores y destina todos los beneficios a pagar dividendos mientras nos recortan derechos".

Tur afirma que lo que reclaman es un proyecto de futuro "que garantice la viabilidad y la sostenibilidad de la empresa". También una prórroga del acuerdo de garantía y de salidas voluntarias que son el marco regulador que tienen actualmente

La plantilla de Endesa en Ibiza está compuesta por 107 empleados sumando los dos centros de trabajo.

Los paros parciales continuarán durante todo este mes, aunque serán de media hora a partir de la semana que viene y se harán de forma rotatoria en todo el territorio nacional.