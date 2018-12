Papá Noel ya tiene casa en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza abre este viernes Can Nadal, una simulación de la casa de Papá Noel que quedará instalada en la plaza del Parque durante las próximas semanas. El horario de apertura de Can Nadal durante estos días será desde las 17 horas hasta las 20 horas, con animación en la zona. Todas las personas que se acerquen a Can Nadal podrán entrar en la casa y hacerse fotos y participar de las actividades que se programarán en su interior.

Can Nadal cuenta con una estancia decorada con chimenea y el asiento de Santa Claus, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas. En el exterior se ha instalado también un trineo y decoración navideña.

Imagen del interior de la casa de Santa Claus / Ayuntamiento de Ibiza

Una de las actividades que se hará en Can Nadal será la posibilidad de entregar la carta a Papá Noel, en la plaza del Parque. Se podrá hacer los días 21 de diciembre de 17 a 20 horas y los días 22 y 23 de diciembre desde las 11 a las 14 horas y de las 17 a las 20 horas. También se podrá visitar el día 24 de diciembre desde las 11 hasta las 14 horas.

Can Nadal acogerá también las actividades de 'Feim Barri Feim Nadal' que se realizarán los días 21, 22 y 23 de diciembre en la plaza del Parque donde los más pequeños podrán disfrutar de días de actividades con talleres, degustaciones, chocolatadas y mucha animación.