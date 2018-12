Tiemar se muda a la "milla de oro" de Aladro

Es inútil disuadirle. Para Isidro López la palabra miedo no existe. De hecho, en el último lavado de cara de su gastofábrica de San Joaquín, lo escribió clarito en la pared: #miedocero, como si lo llevara impreso en la piel.

Por eso, año y medio después de abrir las puertas de Tiemar, los bien aprovechados cincuenta metros cuadrados del local se le han quedado pequeños y quiere pensar en grande. El jovencísimo chef jerezano se mudará este próximo año al entorno de la plaza Aladro, la nueva "milla de oro" de la gastronomía jerezana donde "Lú, cocina y alma" y "Mantúa" abanderan un nuevo tiempo para la restauración local.

Isidro López, en su gastrobar de San Joaquín / Tiemar La Gastrofábrica

En el caso de Tiemar, pasará a ocupar el viejo edificio que fue sede durante tantos años la sede de la tienda de componentes eléctricos, Lalana S.A., entre la heladería Soler y el parking que comunica la calle Rosario con Larga. El proyecto lo tiene bastante avanzado Isidro López, que quiere aprovechar las dos plantas del inmueble para mantener el concepto de gastrobar abajo y abrir arriba un restaurante en el que seguir creciendo y desarrollando su talento. El acuerdo ha quedado cerrado esta misma semana y en cuanto Urbanismo dé luz verde al proyecto comenzarán las obras que deberán estar finalizadas durante 2019.

Me consta que le aconsejaron que buscara algo que estuviera ya montado y que sólo precisara un lavado de cara para así minimizar el riesgo que supone empezar desde cero. Pero Isidro lo tiene claro. En realidad no ha dejado de tenerlo desde que terminó no hace aún dos años su formación en la Escuela de Hostelería Alabardero de Sevilla. Aunque sea fácil decirlo viendo los toros de la barrera, es muy de agradecer la apuesta por su tierra de un joven chef con las ideas muy claras. "Y si me va mal, me pondré a trabajar con alguien para terminar de pagar el crédito", asegura.

Puerta grande o enfermería. Isidro tiene claro qué quiere y no va a parar hasta conseguirlo. Por talento, atrevimiento e ilusión no va a quedar.