Ciudadanos confía en superar los resultados de las autonómicas en las municipales

Ciudadanos Jerez ha realizado hoy un balance sobre el año que está a punto de terminar y también se ha referido a las expectativas de futuro de cara a las elecciones municipales de 2019. Hay que recordar que la formación naranja ha sido la más votada en Jerez en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

Carlos Pérez, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Jerez, no ha aclarado si él será el candidato en Jerez a las próximas elecciones municipales. afirma que el proyecto del futuro de su partido se basará en empleo, juventud, limpieza y turismo.

Durante la comparecencia si ha sido muy crítico con la gestión del gobierno socialista. Pérez ha calificado a la alcaldesa Mamen Sánchez como “el pinocho de la calle Consistorio” en relación a las promesas que no ha cumplido durante su mandato y la acusa de no haber presentado ningún presupuesto en plazo o de no cumplir con el tiempo de pago a proveedores.

El portavoz de Ciudadanos destaca que la última victoria electoral es el punto de partida de su proyecto en la ciudad.