¿Misión imposible?

"Imposible no hay nada". Fiel a su carácter ganador y al espirítu con el que el ABANCA Ademar afronta cada competición en la que participa Rafa Guijosa no da, ni mucho menos, por perdida su semifinal contra el FC Barcelona. A nadie se le escapa que al día de hoy el equipo blaugrana es el mejor de España con diferencia y uno de los mejores de Europa. De hecho los de Pasqui en toda la Liga de Campeones sólo han perdido un partido contra el Rhein Neckar Lowen (35-34) pero esta derrota se producía el pasado mes de septiembre y a partir de ahí todo son victorias. En España nadie ha sido capaz de ganarles hasta el momento

Otro de los argumentos que se esgrimen dentro de la expedición marista es que si hay algún margen para dar la sopresa es en una competición como la Copa Asobal donde la regularidad queda en un segundo plano y en 60 minutos se decide el paso a una final. El propio Rafa Guijosa era muy grafíco a la hora de analizar si al día de hoy el FC Barcelona es un equipo imbatible:"Yo me acuerdo cuando era jugador del Barcelona y perdíamos algún partido que era impensable que no ganaramos y también ganábamos partidos en los que no teníamos posibilidades. Por eso cuando te enfrentas al Barcelona tienes que ser osado y respetuoso".

Hablar de claves en un partido como el de este sábado es siempre complicado pero lo que Rafa Guijosa tiene claro es que no hay que cometer errores:"Los dos equipos nos conocemos muy bien. El Barcelona está haciendo un gran balonmano por eso es fundamental no darles balones fáciles porque enfrente vamos a tener un equipo "killer".

La buena noticia en la expedición marista es que todos los jugadores están a disposición del cuerpo técnico exceptuando los lesionados de larga duración José Mario Carrillo y Juanjo Fernández. El único que tiene pequeños problemas intestinales es Jaime Fernández que no le han impedido terminar la sesión de entrenamiento que la plantilla marista ha llevado a cabo en el Pabellón Barris Nord de LLeida. Por lo que se refiere al FC Barcelona, Xavier Pascual también tiene la plantilla al completo. El técnico catalán se deshacía en elogios a la hora de hablar del ABANCA Ademar:"Con el Ademar hay que ser muy respetuoso. Es un equipo al que veo muy bien y su participación en la Liga de Campeones le ha hecho ganar en experiencia".

En la primera semifinal se enfrentarán el CD Bidasoa y al BM Granollers (16"00 horas). Irundarras y vallesanos parten con un porcentaje muy igualado de posibilidades de estar en la gran final del domingo. Jacobo Cuétara señalaba que para el Bidasoa es un éxito tremendo estar entre los cuatro primeros:"Nosotros tenemos la máxima ilusión porque como club queremos volver a estar arriba". En el Granollers Antonio Rama es consciente de que la semifinal va a estar muy igualada:"Esta es una competición en la que se respira historia y nuestra ilusión es máxima"

En definitiva cuatro equipos que luchan por estar en la final y que quieren desbancar al FC Barcelona del trono que ocupa desde hace muchas temporadas

FC BARCELONA: Pérez de Vargas, Victor Tomás, Ariño, Fabregas, Raúl Entrerriós, Dika Men, N"Guessan

ABANCA ADEMAR: Biosca, Juanín, Mario López, Pesic, Simonet, Vieyra, Pesic

PABELLÓN BARRIS NORD - Sábado 18"00 horas