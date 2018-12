"Este equipo se merece sumar seis puntos seguidos", Monteagudo

Cumprindo obxectivos. Así está o CD Lugo baixo a mirada do seu adestrador, Alberto Monteagudo. Nun encontro cos medios de comunicación, o técnico manchego aseguraba que: "Se están cumpliendo los objetivos que me marqué al llegar: pisamos más área, somos más agresivos sin balón y amenazantes a la contra". O CD Lugo xogará fora da casa por última vez neste 2018 en Almería. Un equipo "con mucha hambre, con jugadores que vienen de Segunda B como Corpas y Rioja, que tienen un nivel alto, es muy trabajador y comprometido, con velocidad, un buen equipo", apuntaba.

Con todo, Monteagudo non quere centrarse tanto no equipo rival se non máis ben preocúpase polos seus. Quere velo Lugo que se víu en Pamplona, Levante ou no partido en casa fronte á UD Las Palmas. "Cuando uno gana, hace goles y, además, contra el equipo que fue, la semana es más llevadera, las caras son diferentes y estamos muy ilusionados con conseguir dos victorias seguidas que son claves en Segunda y te hacen mirar la competición de una forma diferente. Ese es el objetivo".

Encadenar dúas vitorias consecutivas, unha delas a domicilio é algo que "merece este equipo". A disposición de Monteagudo volve de novo a estar Borja San Emeterio, recuperado xa da súa lesión de xeonllo.ñ Pola contra, Pita e Leuko seguen a recuperarse apartados do grupo.