Carlos Carmona: "Castro jugará en el Mallorca porque es un grandísimo jugador"

El partido de este sábado será muy especial para Carlos Carmona. El mallorquín salió del Mallorca con 18 años y cumple su séptima temporada en el equipo asturiano. En Ser Deportivos Baleares, Carmona muestra su satisfacción por llevar tanto tiempo en el Sporting. "Es mi séptima temporada y eso en el fútbol moderno cuesta mucho. Soy un afortunado porque hay una masa social importante".

Curiosamente el Sporting de Gijón y el Real Oviedo están separados por un punto de diferencia en la tabla y esa rivalidad se nota en la región. "Hay mucha rivalidad. Hay 24 mil abonados que te exigen y en la calle se nota. Los niños pequeños no van con la camiseta de Real Madrid o Barça, pero sí con la nuestra".

El próximo rival del Real Mallorca en liga ha cambiado de entreno. López Menéndez se ha hecho cargo del equipo tras la destitución de Rubén Baraja. Con el nuevo entrenador, el equipo todavía no ha conocido la derrota. "Hemos conseguido resultados muy buenos y es verdad que estoy alternando la mediapunta con la banda. Al final me siento cómodo en cualquier posición".

De momento el balear ha conseguido 6 goles y una asistencia en las 17 jornadas que se ha disputado en la competición.

Respecto al partido de mañana, Carmona considera que su ex equipo tiene "un bloque muy bueno, no me sorprende la campaña que están haciendo". El mallorquín, que coincidió en el Sporting con Carlos Castro, considera al jugador de Ujo como "un grandísimo futbolista que terminará jugando porque la liga es muy larga".