La Audiencia archiva la denuncia de Matas contra el perito del Palma Arena

La Audiencia Provincial ha archivado la querella que el expresident Jaume Matas presentó contra el perito del caso Palma Arena, Rafael Balaguer, por falso testimonio. La sección segunda de la Audiencia Provincial ratifica el archivo decretado por el juzgado de instrucción número nueve de Palma e impone a Matas el pago de las costas procesales. El auto decreta el sobreseimiento de la causa al no haber indicios racionales de que el perito cometiese un delito de falso testimonio.

Matas acusó al perito de haber trabajado con el juez José Castro en el caso Palma Arena antes de que se hubiera iniciado el proceso judicial. Durante un juicio, Balaguer se refirió por error a unas reuniones que mantuvo con Castro antes de la presentación de la querella por el Palma Arena cuando en realidad fueron encuentros que mantuvo con el fiscal. La Audiencia sostiene que tras la declaración del perito como querellado, quedó claro que las reuniones se produjeron en el marco de la colaboración que el Colegio de Arquitectos de las islas estaba realizando para asesorar a la fiscalía en cuestiones de Urbanismo.

Balaguer alegó que las reuniones se produjeron en en 2008 y la declaración judicial en 2017, casi diez años después. Además, recordó que fue nombrado perito en 25 o 30 piezas separadas y fue juramentado para declarar como experto en todas ellas. Añadió durante su comparecencia que no mintió maliciosamente y que no tiene nada en contra del expresident Matas. El auto de la Audiencia considera que Balaguer dio una respuesta satisfactoria a todas las cuestiones que se plantearon en la querella y no incurrió en falsedad alguna.

La explicación del querellado, reza el auto, deja en evidencia la imputación formulada y tras ser practicada carece de sentido mantener la tramitación de la causa. La Audiencia sostiene que la declaración del perito y las explicaciones ofrecidas han sido lo suficientemente explícitas para concluir que no existen indicios racionales de la comisión de un delito de falso testimonio. Por eso dicta el sobreseimiento de la causa y condena a Matas al pago de las costas.