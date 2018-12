El puente de La Argentina a punto del indulto

La demolición del puente de la polémica, el de La Argentina, que enfrenta a los socios de gobierno del Consell de Menorca parece ahora aún más complicada tras la aparición de los informes de los servicios técnicos de la institución.



Hasta tres estudios internos señalan que la decisión sobre el futuro de los puentes no se puede resolver en una Consell Executiu del gobierno insular. Esto obligaría a elevar el tema al Pleno Insular en donde PP y Podem sumarían siete votos por seis de PSOE y Més per Menorca. De esta forma se podría indultar el viaducto de La Argentina en Alaior pero no el de Rafal Rubí ya que en este caso Podem sí está a favor de su demolición.

Paralelamente, este viernes por la tarde se reúne la comisión de seguimiento del tripartito que gobierna el Consell. Sobre la mesa la decisión de Podem de desmarcarse del derrumbe de los viaductos.

Para Més per Menorca esto supone la ruptura unilateral de los acuerdos de gobernabilidad, aspecto que rechaza Podem mientras que el PSOE, por ahora, ha adoptado un postura conciliadora con llamadas a la calma. En un principio ningún portavoz piensa realizar declaraciones tras la cita de esta tarde.