PIME exige que REE y Endesa expliquen las medidas que adoptarán para garantizar el suministro eléctrico

La patronal PIME Menorca ha solicitado ser puntualmente informada de los planes de contingencia y emergencia que tanto Red Eléctrica como la compañía Endesa desarrollen en nuestra isla para garantizar que todas las contingencias queden cubiertas para evitar otro apagón. Además, también han pedido que agilicen las reclamaciones recibidas de los usuarios y realicen cuantas inversiones y actuaciones sean necesarias para evitar un desastre similar.

Pero Endesa tiene este viernes otros problemas. La plantilla de todos los centros de trabajo en Menorca ha secundado un paro general de una hora, de once a doce, para protestar contra la política de la empresa que pone en riesgo su futuro.

La protesta también tiene una vertiente de condiciones laborales después de que la compañía eléctrica denunciara el actual convenio, para, según el delegado sindical de UGT Francisco Vinagres, recortar las condiciones laborales. Vinagres ve inaceptable que esto suceda con una empres que obtuvo en el último ejercicio más de 1.000 millones de beneficios.

A pesar de la política de desmantelación de sus instalacions Vinagres dijo que la planta de Maó seguirá, al menos a medio plazo.

La patronal PIME Menorca ha sol·licitat ser puntualment informats sobre els plans de contingència i emergència que tant Red Eléctrica com la companyia Endesa despleguin a la nostra illa per garantir que totes les contingències quedin cobertes. A més, també han demanat que agilitzin les reclamacions rebudes dels usuaris i realitzin quantes inversions i actuacions siguin necessàries per evitar un desastre similar. Però Endesa té aquest divendres altres problemes. La plantilla de tots els centres de treball a Menorca ha secundat una aturada general d’una hora, d’onze a dotze, per protestar contra al apolítica de l’empresa que posa en risc el seu futur. Francisco Vinagres és delegat sindical d’UGT.

Tall...5905

La protesta també té una vessant de condicions laborals després que la companyia elèctrica denunciés l’actual conveni. Francisco Vinagres.

Tall...5906

Malgrat la política de desmantelació d’institucions Vinagres ha dit que la planta de Maó seguirà, com a mínim fins a mig termini.