Hostemur critica que ayuntamientos como Murcia, Cartagena y Lorca "no apuestan por la hostelería"

El presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur), Jesús Jiménez, ha criticado que "ciertos Ayuntamientos" de la Región "no apuestan por la hostelería como motor de la economía", y ha arremetido especialmente contra las principales ciudades de la Comunidad, como son Murcia, Cartagena y Lorca.

Por ejemplo, ha criticado que Cartagena tiene "muchos problemas con el cambio de concejales y con la política de falta de profesionalidad"; mientras que Lorca cuenta con un casco antiguo "maravillosos que generaría una demanda de turismo", pero el Ayuntamiento "es incapaz de explotar y favorecer medidas que permitan la instalación de hostelería".

Por su parte, ha criticado que el Ayuntamiento de Murcia "maltrata a la hostelería, no la entiende como el motor de la ciudad y lo único que hace es impedir que siga creciendo".

"Vamos a ver estas Navidades un colapso en la ciudad de Murcia, porque está todo completo, hay colas enormes para acceder a los locales y estamos perdiendo todo el turismo de la Vega Baja porque la gente no viene a la ciudad para hacer colas de una hora para entrar a un local; faltan locales y se está impidiendo su apertura", ha lamentado Jiménez.

Por ejemplo, ha criticado que la avenida Alfonso X el Sabio de Murcia "lleva seis meses cerrada" y los hosteleros están "sin terraza" a pesar de que la peatonalización se ha inaugurado dos veces por parte del Ayuntamiento. "Ahora, dicen que van a autorizar excepcionalmente 60 mesas para toda la avenida, cuando 20 de ellas son de una heladería que, precisamente, abre en temporada", critica.

Por tanto, lamenta que "vamos a tener 40 mesas para toda la Navidad en Alfonso X, y hay diez hosteleros ocho meses con sus establecimientos sin poder facturar".

Un puente 'decepcionante'

El presidente de Hostemur ha criticado que el comportamiento del pasado puente de la Constitución ha sido "muy dispar" en toda la Región. Por ejemplo, Águilas ha registrado un 72 por ciento de ocupación; Murcia un 73 por ciento; Lorca un 60 por ciento; y Cartagena un "decepcionante" 60 por ciento porque, además, ha perdido nueve puntos con respecto al año anterior,

En este sentido, los hosteleros de Cartagena han lamentado que llevan desde principios de año perdiendo "bastante cifra de ocupación" y se quejan mucho de la "nefasta campaña de promoción que hace el Ayuntamiento de Cartagena, de la falta de profesionalidad que hay dentro del Consistorio y del continuo cambio de ediles, porque llevan tres responsables de Turismo en la última legislatura".

En general, la cifra de ocupación alcanzada en el conjunto de la Región durante el puente ha sido un 70 por ciento, cifra muy parecida a la del año anterior, pero que pone de manifiesto que "empiezan a mostrarse tendencias de pérdida de ocupación". En el futuro, avanza que "empezaremos a ver caídas en la ocupación hotelera, dado que tenemos bastante desventaja frente a otros competidores como Alicate, Valencia o, incluso, destinos del norte de España".

A falta de los datos del mes de diciembre, el presidente de Hostemur ha señalado que el balance anual alcanzará cifras "muy similares a las del año pasado", pero a partir del pasado verano se han detectado tendencias de "pérdida de ocupación".

Ha reconocido que se ha incrementado "mucho" la oferta de última hora. "No somos capaces de llenar hasta que el resto de plazas no tienen su ocupación bastante más completa", ha indicado Jiménez, a quien le "entristece" la posición en la que se encuentra la Región, que achaca a "ciertos ayuntamientos que no siguen la política regional que tenemos concertada para el desarrollo turístico".

De la misma forma, ha culpabilizado a las infraestructuras, que "nos relegan a una tercera plaza" y "no nos permiten competir con el resto". Ha puesto como ejemplo el caso de Zaragoza, que ha alcanzado este puente el 80 por ciento de ocupación, y es una ciudad que tiene AVE, mientras que Valencia y Alicante "han estado muy cerca del 90 por ciento de ocupación".

Sin embargo, en Murcia, que "tiene un acceso al centro de España muy tercermundista, queda relegada a posiciones decepcionantes". Ha considerado que el año concluirá en Murcia con cifras "similares", pero augura que 2019 será un año "complicado, en el que empezaremos a ver pérdidas en las cifras de ocupación".