Las 'fake news', arma en las nuevas guerras de la información

Hay una máxima periodística del siglo XX: "En toda guerra, la primera víctima es la verdad". Sin embargo, el siglo XXI ha traído nuevas guerras, invisibles en muchos casos, y en las que la información es el campo de batalla. Las fake news son el arma que ha encontrado en Internet y en las redes sociales la mejor forma de expandirse, fomentando muchas veces conductas populistas, xenófobas o ultraconservadoras.

Éste ha sido el tema de la primera ponencia dentro del Foro 'Ciudades sitiadas. Las guerras del siglo XXI', organizado por la Cadena SER en Cartagena. Teodoro León Gross, profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga y colaborador del programa 'Hoy por Hoy', señalaba a las fake news como el catalizador de fenómenos como el ascenso de Trump, el Brexit, la crisis catalana, o los nuevos populismos nacionalistas... "Nos enfrentamos a mundo que desconocemos en el que se están librando guerras ante nuestros ojos que no somos capaces de ver", ha señalado sobre estos nuevos fenómenos tan díficiles de identificar a veces: "Las guerras ya no se declaran".

Nicolás de Pedro, del Institute for Statecraft de Londres donde trabaja en temas relacionados con Rusia, desinformación y guerra híbrida, señala directamente a este país como origen de esta guerra, a la que muchos han bautizado con el concepto de "guerra híbrida", acuñado por Frank Hoffman: "Rusia está intentando socavar los sistemas democráticos y liberales de nuestra sociedad".

"Guerra posmoderna" es el concepto acuñado por otro de los participantes en esta mesa, Jesús Manuel Pérez de Triana, analista de inteligencia en Tarlogic Security, empresa dedicada a la ciberseguridad y la inteligencia.

María Antonia Huertas, Jesús Manuel Pérez y Nicolás de Pedro / Cadena SER

La construcción narrativa del conflicto a veces tiende a parecerse a un relato de ficción. De eso ha hablado María Antonia Huertas, autora del technothriller 'Afterworld' que se ha mostrado sorprendida de que, a pesar de todo, "la ciberdelincuencia es un tema poco tratado en la ficción".

¿Vuelve a ser Rusia "el malo de la película?

La recuperación de cierto lenguaje que podría remontarse a la Guerra Fría es uno de los puntos sobre los que incide León Gross, quien ve que Rusia vuelve a ser "el malo de la película". "Mientras estamos hablando, en mi instituto llevamos tres semanas de ataque intensivo por parte de sevidores de Rusia", cuenta Nicolás de Pedro para defender por qué en su caso cree que así es.

Explica que su presencia está detrás de crisis que se están viviendo en Europa: "Rusia no ha creado la crisis catalana, pero sí que ha contribuido ha amplificar el problema" y pone como ejemplo que durante los días previos al 1-0, "el tráfico de noticias generado en Rusia y replicado en Venezuela sobre Cataluña era cinco y seis veces superior al interno".

Pérez de Triana señala que el fin de la Guerra Fría dejó a Estados Unidos como única potencia mundial. Pero señala que "ahora tiene otros competidores, hay más actores que se abren paso a codazos". "La economía de Rusia no es más grande que la de Brasil, Italia o Canadá, ¿cómo puede jugar a ser potencia internacional? Con la táctica del salami: troceando a sus enemigos".

El contexto

Pero las fake news no estallan en cualquier momento: lo hacen cuando aún resuenan "las ondas de choque de la crisis de 2008", como apunta Pérez de Triana. "La gente no es idiota. La gente quiere tirar una pedrada y tira lo primero que pillan", señalaba para explicar el ascenso del partido de ultraderecha Vox en España.

"Está superado el eje izquierda-derecha", señalaba De Pedro. "Ahora hay un eje nacional-populista contrario a los valores y a la globalización".

Reflexiones sobre la desinformación

León Gross advierte así del deterioro del sistema informativo: "Sin un sistema informativo sólido, no hay una sociedad sólida". Una paradoja, porque "vivimos en una sociedad sobreinformada, pero de fake news, de redes sociales... El periódico ya no es la referencia", lamenta el profesor de periodismo.

"Las instituciones públicas tienen que hacer un esfuerzo para garantizar la veracidad de la información", sostiene María Antonia Huertas, porque cree que incluso los medios de comunciación convencionales, en plena guerra por el clickbait, también pueden convertirse en fuente de fake news.

"Para hablar de desinformación, tienen que darse dos elementos: difusión de información manipulada o tendenciosa y la voluntad de hacer daño", explicaba De Pedro.