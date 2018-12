Más del doble de muertes que de nacimientos en Palencia

Esta semana los diferentes medios de comunicación nos han informado de un dato demoledor. Desde el primer semestre del año sólo han nacido en Palencia 469 personas frente a las 1.143 que fallecieron.Palencia ha tenido un saldo vegetativo que fue negativo en 674 personas. En nuestra comunidad autónoma los datos de las diferentes provincias son para echarse a llorar.

No quiero ser duro pero los datos hablan por sí mismos. Menos en Aguilar, la ciudad y la zona industrial del Cerrato nuestra provincia está muriendo muy despacio. Bueno y nos estamos tampoco para tirar cohetes en estas zonas. Un enfermo incurable que se encuentra en la Unidad de tratados paliativos. Le vamos dando pequeños medicamentos para aliviar sus dolores. Le inyectamos cantidades de dinero que se han gastado en proyectos inútiles que han prolongado su vida de manera muy suave.

Todas las medidas que se propongan para incentivar la natalidad tienen que ser bien recibidas por los ciudadanos. Lo que no sé si son del todo efectivas. Las que se han tomado hasta ahora han sido un auténtico fracaso. El problema es que Palencia puede incentivar la natalidad pero no evitar que esos padres jóvenes se marchen. Se puede estar invirtiendo en personas que pueden tener que emigrar después por no encontrar incentivos vitales suficientes. No nos podemos olvidar que la situación laboral es preocupante.

Creo que es necesario que El Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Catilla y León se junten en una mesa con asociaciones, colectivos, empresarios, partidos, sindicatos, autónomos… para realizar un proyecto que ayude a crear las medidas necesarias para que las generaciones más jóvenes no tengan que marchar a otros lugares.

Estas medidas de natalidad tienen que ir unidas a medidas económicas que incentiven la llegada de empresas. Pero tenemos que tener claro que todas las ayudas que se den a empresarios tienen que tener un compromiso de permanencia a largo plazo por su parte.

Cualquier iniciativa de natalidad tiene que ir unida a un proyecto más amplio y estructural que englobe todas las dimensiones sociales, económicas y culturales. Sino será una medida de corto alcance que no solucionará nada de cara al futuro.

Junto a las medidas de natalidad yo propongo realizar un Plan para promover el empleo de la población joven de entre 20 y 35 años, con condiciones de trabajo dignas, mediante acciones de orientación profesional, formación para la mejora de competencias y apoyo en la inserción laboral.

Tenemos que ayudar a que nuestros jóvenes se puedan emancipar facilitándoles viviendas sociales. Ofrecer también alternativas de ocio y tiempo libre. Se podrían dar becas de transporte para que los viajes de las personas que trabajan en Valladolid y Madrid fueran bastante más baratos y la gente pudiera residir en nuestra provincia.

¡Palencia existe! Luchemos por nuestra tierra, sin grandes palabras. Con obras y hechos que traigan una reconversión de toda nuestra provincia. No queremos ser masoquistas. Nos sacrificaremos si podemos construir una Palencia con futuro.

Necesitamos líderes políticos, sociales, económicos sindicales, que apuesten por la sensatez, los consensos, la escucha, el dialogo, la tolerancia, la igualdad... Líderes, que nos digan la verdad. En este momento sobran las broncas, los insultos, las medidas populistas. O curamos al enfermo, o pronto acudiremos a un funeral en el que todos se echarán la culta de su fallecimiento.