Sergio Lozano acusa al PSOE de entorpecer la tramitación del Presupuesto Municipal

La Comisión informativa de Hacienda que se celebra esta mañana en el Ayuntamiento debería servir para la puesta en común de las enmiendas presentadas por todos los grupos políticos al borrador del Presupuesto Municipal presentado por el Equipo de Gobierno para 2019. Sin embargo no será posible ya que según el Concejal de Hacienda, Sergio Lozano, el grupo socialista no ha trabajado y todavía no ha presentado su proyecto, tan sólo se han dedicado a entorpecer y a poner palos en las ruedas en el proceso con una postura, a su juicio, muy egoísta y difícil de justificar.

Lozano tiene previsto reunirse hoy mismo con representantes de Ciudadanos y el martes con los de Ganemos para la puesta en común de las diferentes enmiendas y propuestas que hay ahora mismo sobre la mesa, confían que sea el martes cuando el PSOE presente su documento y puedan sentarse a partir de ahí a hablar. Política de mano tendida y disposición a asumir propuestas del resto de fuerzas políticas parece ser la consigna popular ya que considera fundamental sacar adelante el documento por el bien de la ciudad que podría ver ralentizadas las inversiones en caso de verse obligados a prorrogar el existente.