Sarría: "Nos estamos adentrando en la revolución del talento"

Nueva edición del Foro SER Navarra con el presidende de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, como protagonista, cerrando el ciclo de foros de este 2018.

Un Sarría que ha anunciado que se volvería a presentar a la reelección si no le convence el resto de candidatos. “Si no hay un candidato que me convenza, me volveré a presentar, pero me gustaría que hubiera uno”.

El presidente de la CEN ha puesto sobre la mesa la situación de la empresa y los retos del futuro. "Nos estamos adentrando en la cuarta revolución industrial, la revolución del talento", ha dicho Sarría, destacando la necesidad en este sentido de la colaboración entre las empresas y los centros educativos. "Tiene que haber un mayor acercamiento entre las empresas y los centros universitarios", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado la importancia de los cluster, y de que los "directivos de las empresas deben dedicar más tiempo al futuro". "No nos debemos enfrentar al progreso, debemos sumarnos a él".

Y en cuanto a la relación con el Gobierno de Navarra, ha afirmado que son leales, pero que hay cosas que a la CEN no le gustan. "No nos gusta el sistema fiscal porque está perjudicando a Navarra, y sobre todo nos preocupa mucho el impuesto de patrimonio, que está haciendo que se vaya de Navarra mucho patrimonio y con ello muchas oportunidades, y deberían ayudar más a las empresas". “El impuesto de patrimonio es nefasto, se está yendo patrimonio de Navarra” “Si las empresas tuvieran ruedas se habrían ido muchas”.

Y sobre los pronósticos para el próximo año dice que “No es bueno hablar tanto de desaceleración, ya que un crecimiento por encima del dos por ciento es bueno y no conviene crear pesimismo”.