Asier Garitano, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el partido contra el Getafe.

-No más presión por la derrota contra Valladolid. “Exactamente igual, nos hubiese gustado ganar porque mentalmente nos permitía estar sextos o séptimos, y cuando no consigues te llevas un disgusto grande aunque en cuanto puntos estás igual de cerca. A partir de ahí es pensar en el siguiente partido y es el de Getafe que es duro y que encima venimos de dos derrotas seguidas y es importante cortar la racha y que para ello debes jugar un bien partido porque es un equipo muy duro”.

-Getafe. “El Getafe sabe a lo que juega y por eso es un equipo tan bueno. Los equipos de Pepe están muy bien trabajados, saben lo que hacen y hay que visualizar todo eso sabiendo de la dificultad de jugar contra ellos”.

-El otro fútbol del Getafe. “Es muy bueno a todo el mundo nos gustaría controlar todas estas situaciones es un equipo que cree en lo que hace y eso es parte de todo esto y hay que contrarrestarlo pero no es solo eso hace las cosas bien es un equipo competitivo y lograr grandes resultados y hay que dar todo en cada acción para lograr un buen resultado”.

-Reacción a la Copa. “La Copa contra el Betis cualquier rival en copa es muy difícil y nosotros iremos preparados porque queremos volver a pasar la eliminatoria hemos sufrido allí una derrota en liga y sabemos de la dificultad y jugar la vuelta en casa no creo que vaya a ser muy trascendente”.

-Igualdad. “Cada vez la liga irá igualándose más quitando esos dos o tres equipos que siguen por encima del resto. Ya lo vemos que un partido te da la posibilidad de ser sexto y perder otro te lleva a estar abajo”.

-Sin castigo a Theo. “Suelo hablar con mucha gente y con Theo casi todos los días porque es un chico de 21 años pero el gesto no lo he visto intuía que el quería seguir en el campo pero hizo un gesto que estaba fastidiado. Es normal y cuando vino lo que hice miré para otro lado y luego hablas con el y le haces ver que esos no le ayuda a él en cualquier sitio pero no hay que darle más importancia y así para que vaya mejorando”.

-Mejoría. “Es lo más difícil en el fútbol. Lo importante es llevar una línea de juego y mejorarla. El partido de Valladolid no fue tan malo, cometimos errores que se pagan y luego es difícil. Pero estoy tranquilo porque estamos trabajando, y les digo que si hay una dificultad, les pido que sigan esforzándose porque nada sale solo y estos problemas seguro que nos ayudar en el futuro”.

-Renovación Zurutuza. “Zurutuza es un caso especial. Toda la vida aquí, lo normal es escucharle a él y no es un tema de plazos. Ya ha pasado por todo eso, no tiene que demostrar nada, así que es un tema de llevarlo con normalidad. Es un chico que su trayectoria aquí ha sido ejemplar y no le va a cambiar si pasa un mes bueno o malo, está por encima e todo eso”.

-Sequía goleadora de Willian José y Sandro. “Todos han pasado por eso y no tienen que obsesionarse y desde fuera tenemos que ayudarles. Siempre han hecho gol. Mientras tanto lo que deben hacer es esforzarse y trabajar más hasta que aparezca alguna situación, pero ellos están ayudando al equipo que es lo importante. Y desde fuera darles tranquilidad”.

-Moyá y su fallo. “Seguiremos manteniendo la normalidad como hicimos con Gero Rulli al principio cuando tuvo críticas”.