Intu acusa al Consell de hacer "trajes a medida" para paralizar su inversión

La multinacional Intu ha acusado este viernes al Consell de hacer "trajes a medida" para paralizar el desarrollo del macrocentro que proyecta en la localidad valenciana de Paterna, como con el informe desfavorable emitido por la Comisión de Medio Ambiente "sobre una cuestión ya aprobada", el Plan de Acción Territorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova) o la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Turia, que prevé la inclusión de La Mola dentro del parque natural.

Para la compañía, "los cambios de regulación realizados por la Generalitat Valenciana y las repetidas declaraciones públicas de rechazo al proyecto por parte algunos de sus máximos responsables, configuran un escenario de manifiesta inseguridad jurídica y total falta de responsabilidad política inadmisible en un sistema democrático de derecho".

Intu ha apuntado en un comunicado que lo sucedido con el PORN es "una traba legal más, sin base técnica, desarrollada exprofeso para entorpecer la viabilidad del proyecto". "La modificación del PORN incluye un cambio sustancial de su ámbito de actuación, que se amplía en el término municipal de Paterna en más de 4,5 millones de metros cuadrados de terreno, incluyendo como área de interfase la partida de La Mola", ha detallado en el escrito.

A su juicio, "resulta un hecho llamativo que dicha ampliación no figure ni en la Propuesta de Zonificación del PORN incluida en el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico expuesto al público, ni en el texto de dicho estudio, ni en el Proyecto de Decreto de modificación del PORN".

"Estos hechos llevan a pensar que la inclusión de la partida de La Mola en el PORN es una modificación realizada expresamente para paralizar Intu Mediterrani, sin que exista constancia de la realización de análisis previos ni de estudios ambientales", ha recalcado la multinacional, que recalca que el paraje de La Mola es un barranco que originariamente no formaba parte de la cuenca del Turia y que, como consecuencia de la actuación humana, "se ha incorporado artificialmente a su tramo final donde se encuentra encauzado".

Por ello, cree que esta área "históricamente no ha tenido relación ni conexión hídrica con el Turia, además de no presentar valores ambientales destacables". En este sentido, ha insistido en que se trata "de cultivos de secano, repoblaciones forestales de pinos y matorral mediterráneo presentes en un ambiente que carece de un especial significado paisajístico y que no presenta actividad agrícola, ganadera o forestal".

Y esto, según añade, "lo confirman los informes emitidos por la propia administración sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) en los que se concluye que no existe en esta zona flora o fauna destacable y que la iniciativa empresarial se localiza fuera del ámbito territorial del PORN del Turia".

50 INFORMES FAVORABLES

En esta línea, sostiene que la inclusión de La Mola como paraje natural "es el último intento de acabar con un proyecto cuya tramitación fue aprobada en 2013 como ATE y sobre el cual en 2016, con una demora de cerca de dos años y sin atender a los más de 50 informes favorables de diferentes entidades, la Comisión de Evaluación Ambiental emitió una Memoria Ambiental desfavorable sobre una cuestión que ya había sido aprobada anteriormente".

La multinacional británica defiende que la administración, "lejos de garantizar el cumplimiento del marco legal vigente, ha modificado una vez más la normativa que afecta a intu Mediterrani con el único objetivo de paralizarlo y mientras éste se encuentra en fase de tramitación".

Al respecto, denuncia que la trayectoria del proyecto "ha estado marcada por la sucesiva aparición de todo tipo de obstáculos administrativos, que obvian los numerosos informes favorables a su desarrollo y la adaptación del proyecto a todos los requerimientos legales" y recuerda que ya lo modificó como le había solicitado el Consell.

Como resultado, en julio de este año vio la luz un nuevo proyecto, "fruto del consenso", pero en octubre se presentó a exposición pública el Patsecova, que introdujo en su artículo 48 "la limitación a 120.000 m2 la superficie destinada a uso comercial y terciario, una medida con la que la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo, a través de la Dirección de Comercio y Consumo entra a regular un sector, el de ocio, respecto al cual no tiene competencia alguna y que va directamente contra los intereses de Intu Mediterrani", critica Intu.