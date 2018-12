Compras navideñas responsables

Con las navidades llegan las compras. Y no viene nada mal regalar alimentos, ropa o juguetes más justos y solidarios. Por eso mismo este sábado 15 de diciembre desde las 11:00 horas hasta las 20:00 horas en la plaza de la Virgen de Valencia está la Fira de Nadal de Comercio Justo. Casi una decena de puntos de información, degustación y venta de cestas de navidad, belenes y otras artesanías de Comercio Justo, se podrán adquirir durante todo el día.

Por su parte, Cristina Ramón, la portavoz de la Coordinadora Valenciana de Organización no gubernamental para el desarrollo, explica que el comercio justo no tiene nada que ver con el tradicional porque el primero cumple criterios igualitarios, de protección al medio ambiente, con las condiciones laborales dignas o la no explotación infantil. A pesar de que hay un incremento de gasto en comercio justo de 40 millones de euros al año, Ramón considera que la ciudadanía puede hacer mucho más a la hora de colaborar con estos proyectos:

Por tanto, afirma la portavoz que el comercio justo no es cuestión de caridad, sino de justicia, ya que es una herramienta de lucha contra la pobreza con la que se garantiza el pago de un precio justo a las personas productoras.

En la feria participan las ONGD Cáritas, Ecosol, Petjades, La Tenda de Tot el Món, Oxfam-Intermón y Solidaridad Internacional PV.

Las ONGD participantes se han unido al llamamiento que realiza el movimiento internacional de comercio justo para un consumo estas navidades que respete los derechos de las personas productoras, y proteja el medio ambiente, ya que se prevé un gasto medio por hogar de 600 euros.

En la Comunitat Valenciana existen una veintena de tiendas y puntos de venta de productos de comercio justo que pueden consultarse en la web www.cvongd.org/comerciojusto. Además pueden encontrarse los productos en tiendas online, grandes superficies, y tiendas de alimentación natural y ecológica.