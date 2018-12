2019, un año sin presupuestos autonómicos

El pleno que se celebrará en estas las Cortes el martes 18 y el miércoles 19 será el último del presente año. Tradicionalmente este es el conocido como pleno de los presupuestos, en el que se debate sobre las cuentas del año próximo. En esta ocasión no será así ya que Castilla y león no tendrá presupuestos adaptados a las necesidades de 2019. Se prorrogarán, los de 2018, lo cual no deja de ser una limitación en la capacidad de gobierno para quienes están al frente de la administración autonómica.

Las cuentas sobre el papel serán las mismas que este 2018 que termina, no obstante, la Junta ya ha anunciado que, a pesar de no disponer de presupuestos para 2019, llevará a cabo distintas actuaciones de calado, por ejemplo, la Junta ha dicho que equiparará las tasas universitarias a la media de las tasas que se pagan en el conjunto del país. La Junta también ha dicho que instalará unidades de radioterapia en Ávila y si hacemos caso al presidente del PP en Castilla y León, en otras provincias que carecen de este servicio. También se ha anunciado la creación de unidades para el tratamiento de ictus en las provincias donde no existen aún estas unidades. Además la Junta quiere impulsar la carrera de sus funcionarios para lo cual son necesarios 75 millones de euros, según el propio Alfonso Fernández Mañueco.