Fran: "¿Por qué no mirar hacia arriba?"

Fran Fernández pide más apoyo. El entrenador del Almería no quiere que el entorno “desestabilice” al vestuario en una temporada que marcha según el guión previsto, o incluso mejor. El máximo responsable del equipo tomó la palabra en rueda de prensa para mandar varios mensajes. El primero fue para pedir más unión en todo lo que rodea al Almería, pidiendo un reconocimiento mayor a los logros a nivel deportivo. “Esta plantilla merece más apoyo del que está recibiendo. Debemos ir todos en una misma dirección después de cinco años difíciles para todos. Es un proyecto nuevo, con muchas horas de trabajo detrás, y los resultados están llegando para afianzarlo”. También se acordó de la dirección deportiva, “que hizo un trabajo espectacular este verano y tampoco se está siendo justo. Finalizó su intervención recordando que, “si queremos crecer, debemos ir de la mano”.

Llega el Lugo

El Almería no quiere dar facilidades a un rival directo en la lucha por la permanencia. Cuatro puntos por debajo en la tabla se encuentran los gallegos, y una de las situaciones a tener en cuenta es mantener la concentración en los primeros minutos, porque los rivales han tenido muchas facilidades para ver puerta en las últimas jornadas: “Tenemos varios retos para este partido y uno de ellos es dejar la portería a cero. Ir a remolque y dar la vuelta al marcador es muy difícil y necesitamos más concentración al inicio”.

Dinámica

Los rojiblancos pueden sumar la segunda victoria consecutiva frente al Lugo, y para ello el míster apuesta por la trayectoria en el Mediterráneo, donde solo el Málaga pudo llevarse todo el botín: “Queremos encadenar dos victorias y, sobre todo, despedirnos lo mejor posible de la afición ante un Lugo que es un rival directo y nos pondrá las cosas muy difíciles. En casa nos tienen en cuenta”. Deportivo y Extremadura sí sumaron un punto.

Vestuario

En sus declaraciones siempre destacó la labor de equipo durante una Liga que empezó con dudas al no conseguir los marcadores esperados. Verse con 23 puntos y siete de margen con el descenso es un dato muy a tener en cuenta: “Debería darnos tranquilidad ver que los resultados llegan y que el trabajo sale adelante. Eso genera satisfacción y confianza a la hora de afrontar cada entrenamiento. No sé el techo del Almería, pero vamos a más cada jornada liguera”.

Espera vivir una campaña con pocos sobresaltos, en la que se mantengan las diferencias con la cola y aspirar siempre a cotas ilusionantes: “No nos ponemos ninguna meta todavía. Al final, por lo ocurrido anteriormente, podemos mirar hacia abajo, pero, ¿por qué no mirar hacia arriba?, hay que ser ambiciosos y luego ver dónde estamos”.

Primera vuelta

Cuatro partidos para llegar al ecuador del campeonato: Lugo, Elche, Mallorca y Alcorcón. Fran recuerda que deben llegar cuanto antes a la cifra mágica para mantenerse en Segunda y luego empezar a mirar más allá: “No hablo nunca de 50 puntos. Vamos a esperar a que termine la primera vuelta para marcarnos nuevos retos. No olvidamos que el objetivo primordial es mantener la categoría”. Confirmada la baja de Andoni López en el lateral izquierdo, su puesto será ocupado por el canterano Iván Martos. No se esperan muchos cambios en la alineación que remontó y ganó en el Carlos Tartiere: “El once va ser muy parecido al de Oviedo, porque creo que lo merecen. Los futbolistas con más minutos se lo ganan en los entrenamientos y en los partidos”.