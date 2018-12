La ONCE celebra también sus 80 años en la provincia de Cuenca

En la década de los cuarenta se asentó la ONCE en Cuenca, entonces en un piso de la plaza de la Hispanidad en la capital. La Organización Nacional de Ciegos se había creado con la venta del cupón un 13 de diciembre de 1938, festividad de Santa Lucía, patrona de los ciegos. Desde entonces esta entidad ha ido creciendo hasta convertirse en el Grupo Social ONCE (ONCE, Fundación ONCE e ILUNION), el cuarto empleador en toda España y del que actualmente viven en la provincia de Cuenca cerca de 200 familias, más de 2.800 en Castilla-La Mancha.

La ONCE llegó a Cuenca en los años 40. / Cadena SER

También por todo el territorio provincial se reparten los 54 vendedores de cupones que sigue siendo la base de la financiación de la labor social que desarrollan en pro de mejorar la vida diaria de las personas ciegas y de los discapacitados visuales. Desde maestras especializadas en niños ciegos, hasta la tramitación de perros guías, pasando por la adecuación de múltiples dispositivos electrónicos, la ONCE celebra este 80 aniversario como una evolución y de la mano de sus 310 afiliados en Cuenca.

En Hoy por Hoy Cuenca hemos celebrado este aniversario charlando con Javier Martínez Eslava, director de la Agencia de la ONCE en Cuenca.