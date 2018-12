Los vecinos ganan la batalla a la zona azul y verde

La Justicia ha dado la razón a una treintena de vecinos de Las Palmas de Gran Canaria que han conseguido anular el cobro de liquidaciones por impago de la zona azul o verde o por sobrepasar el tiempo de estacionamiento.

Recurrieron y ahora el Ayuntamiento capitalino tendrá que devolverles unos 45.000 euros, según la Asociación Canaria de Afectados por la Zona Verde y Azul (AZVA). Su presidenta, Beatriz Gálvez, aseguró en Hoy por Hoy Las Palmas que es "todo un alivio que además demuestra que teníamos razón desde un principio y que hay que modificar la tasa de estos aparcamientos".

Según Gálvez, "el alcalde Augusto Hidalgo decía en julio de 2017 que la primera sentencia que llegó no iba a afectar a nadie más pero, con estos nuevos fallos judiciales que nos dan la razón, se demuestra que no es así, que no fue un error sino que el gobierno municipal se está saltando la Ley General Tributaria".

Por eso, AZVA reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que revise de oficio los casos que está tramitando. Beatriz Gálvez anuncia que ya están trabajando en un nuevo recurso y anima a todos los ciudadanos que reciban notificaciones de embargos y liquidacionesque lo peleen en cuanto llegue a sus domicilios.