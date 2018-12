Dos rachas enfrentadas

El C.D. Leganés (16º, 17 puntos) y el R. C. Celta de Vigo (11º, 20 puntos) se enfrentan este viernes (Balaídos, 21:00 horas) en un choque de dos rachas positivas: cinco partidos sin perder pepineros y dos victorias seguidas celestes.

🎙️ RUEDA DE PRENSA | Mauricio Pellegrino #CeltaLeganés



💬 "Vamos a Vigo con toda la ilusión de seguir mejorando"



💬 "Queremos seguir con nuestra racha y evolución como equipo"



💬 "El desafío es poder hacer fuera lo que hemos hecho en casa"



📺➡️ https://t.co/VirGdXVbjr pic.twitter.com/v2ZiAsNSgH — C.D. Leganés (@CDLeganes) 13 de diciembre de 2018

Mauricio Pellegrino sigue con las bajas como talón de Aquiles (ocho acumula ahora mismo con Rubén Pérez, Recio, Ezequiel Muñoz, Szymanowski, Michael Santos, Rolán Tarín y Nyom) pero atraviesa su mejor momento de la temporada tras haber ganado lejos de Butarque 13 meses después de su última conquista. La victoria en el José Zorrilla (2-4) supuso un buen empujón anímico para los pepineros, que siguen siendo muy fiables cuando juegan ante su afición aunque no pudieran ganar en su último envite en el ‘derbi del sur’.

El argentino quiso recordar que "lo que más nos ocupa es seguir nuestra evolución. Mejorar en detalles de concentración. Futbolísticamente, preparar un partido que tendrá mucha dificultad. Ellos tienen jugadores a nivel ofensivo muy buenos, que no necesitan muchas acciones para marcar o para crear peligro".

Los celestes, que no tienen bajas, se han dejado 12 puntos en casa, pero eso no parece importar al técnico de los gallegos. "Es un buen contexto para nosotros, estamos preparando un equipo que sea capaz de entender los distintos momentos del partido", dijo Miguel Cardoso. "El Leganés tiene una manera de atacar muy particular", avisó en la previa.