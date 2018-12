Sevillano: "Debemos recuperar la ilusión por ganar y valorar las victorias"

El Río Duero Soria afronta en este final de año el final de la primera vuelta del campeonato de la Superliga. En esta ocasión, a diferencia de campañas precedentes, el equipo no pelea por apurar sus opciones de clasificarse para la Copa sino que está inmerso en la lucha por escapar de los puestos bajos de la tabla. Este sábado visita a Melilla, otro equipo llamado a pelear por cotas mayores y que como los sorianos, figura en la segunda mitad de la clasificación.

Para Manolo Sevillano, entrenador del Río Duero Soria, el problema sigue siendo “que no llegan los resultados”. “Físicamente el equipo está bien, los jugadores no están deprimidos, les ves entrenando bien… El problema es que no llegan los resultados y seguimos abajo. La parte positiva es que con lo poco que hemos hecho no estamos en descenso y muy mal tendríamos que hacer la segunda vuelta para vernos en un problemón. Además en esa segunda vuelta recibimos a casi todos los equipos de la zona media-baja en casa, donde salvo a Ibiza, Almería y Teruel -a expensas de Palma- hemos ganado a los demás rivales. De todos modos no me gustaría llegar a Navidad sin haber ganado ninguno de los estos dos próximos partidos y terminar el año en descenso o a uno o dos puntos del descenso. Confío en que podamos ganar este sábado, alejarnos y que Melilla no se nos escape, porque cuantos más equipos haya metidos en la pelea, será mejor para nosotros”.

El técnico cree que el equipo debe cambiar el chip, asumir que está en la situación que no se preveía n el inicio del curso y adaptarse a ella. “Creo que tenemos el aura de equipo grande que no está enganchando resultados. Y creo que, por ejemplo, San Sadurniño si gana este sábado seguramente lo celebren como que han ganado y es una victoria tremenda y si ganamos nosotros, incluso en esta situación, me da la sensación de que sería una victoria de ‘bueno, hemos ganado, teníamos que ganar a Melilla’… No con la mentalidad de equipo pequeño que tiene que pelear a muerte como un bestia y que si consigue ganar es todo un éxito. Ahora mismo hay que bajar un escalón, porque ahora mismo estamos en la clasificación de los equipos pequeños y cambiar esta parte de que la ilusión por ganar tiene que ser más grande y no un trámite”.