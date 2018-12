Multitudinario reparto de torreznos, chorizos y jamón de Asaja en Herradores en defensa del sector porcino

ASAJA Soria está desarrollando su particular campaña en defensa de la calidad de los Productos locales y con ello de los productores. En esta ocasión la iniciativa ha arrancado con la degustación gratuita de productos derivados del porcino, con una respuesta abrumadora de los miles de ciudadanos que se acercaron al centro de Soria. Se trataba, como ya se ha hecho en otras ocasiones con la carne de conejo o de cordero, de reivindicar mejores precios para los agricultores y ganaderos y para denunciar la invasión de productos foráneos de inferior calidad que se ofrecen como producto local.

Con el lema específico ‘Éste es el verdadero fruto de nuestro esfuerzo y el orgullo de nuestra tradición. ¡Qué rico, qué bien huele!’, ASAJA Soria ha repartido en la Plaza Ramón Benito Aceña unos 3.000 torreznos y más de 3.000 chorizos que se cocinaron allí mismo delante de los consumidores. Además, dos cortadores dejaron listas raciones de 25 jamones. Todo ello dentro de un ambiente festivo y navideño en lo que ASAJA Soria quería que fuese una gran degustación para poner en valor el impulso, la calidad de las producciones y la importancia que tiene el sector agrario en general para la provincia.

El presidente de ASAJA Soria, Carmelo Gómez, visiblemente satisfecho por la acogida que ha tenido esta actividad, agradeció “el respaldo y colaboración de algunas empresas y entidades para que este reparto masivo de suculentos productos haya sido posible” y destacó que “en su conjunto, todo el tejido en torno al sector porcino provincial ocupa a más de 1.200 sorianos de forma directa y se estima que a más de otros 400 de forma indirecta. A esto hay que añadir que el sector porcino soriano consume todos los años más de 200 millones de kilos de piensos compuestos y un gasto total en alimentación que supera los 80 millones de euros”.

Para Gómez, “estamos ante un sector vital para la provincia Considerando dentro de él la parte proporcional del sector cerealista y productor de piensos que arrastra y el sector industrial cárnico que impulsa, aporta cerca del 20 por ciento PIB provincial, otorgando un gran prestigio además al nombre de nuestra provincia gracias a sus productos cárnicos elaborados que llegan a muchos puntos del país y de fuera de él”.

En esta concentración estuvo presente el presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo, quien quiso apoyar esta iniciativa a favor de la agroganadería, felicitó a ASAJA Soria por esta concentración y aseguró que “las cosas no vienen de la nada. Detrás de los alimentos hay mucho trabajo bien hecho. Vamos a luchar con estos actos para poner en valor la ganadería. Y acerca de las granjas, nadie sabe más que nosotros de este trabajo, de cómo hacer bien las cosas y de cómo cumplir la normativa”. También dijo que “este territorio necesita actividad y empleo y el porcino lo genera, y con estos actos respondemos a quienes nos critican por criticar”. Esta iniciativa no será la única que auspicie la organización profesional agraria durante estas fechas y será frecuente escuchar y ver lemas como ‘Estas Navidades consume y regala productos sorianos, no te mereces menos’ o ‘El cordero que no te lo vendan forastero’.