La minolita de Toledo; una de las pocas rocas que sirven para hacer el balasto del AVE

Jacinto Alonso, geólogo y la coordinadora de Ciencia a la carta y química Maria José Ruiz visitan la SER para hablar de minería. Hablar de minería no es sólo hablar de oro, plata o hierro. Es más, la mayor parte de la minería en la que se trabaja actualmente es la relativa a los materiales de construcción.

También ha cambiado mucho la forma de explotar las minas. Ahora se extraen metales que están dispersos en las rocas. Algo en lo que tuvo un papel muy importante un español; Bartolomé de Medina, quien creó una técnica para conseguir los metales dispersos en las rocas. Lo hacía con el mercurio de Almadén. El mercurio es un metal líquido, que disuelve muy bien oro, plata y otros metales. Lo que hacía era eliminar la tierra, calentar el mercurio para que se disolviese y quedaba el oro.

Pero las minas de Almadén no son lo único destacado que tenemos en Castilla-La Mancha, aquí también hay las llamadas Tierras Raras (en el campo de Montiel de Ciudad Real), y distintos áridos. Uno de ellos es muy particular. Se llama la minolita de Toledo, se explota en la localidad toledana de Almonacid y es de las pocas rocas que sirven para hacer el balasto del AVE (esas piedras que se ponene en la zona de la via por donde pasa el tren).

Esta roca se da en una zona de falla que pasa por Almonacid de Toledo de una extensión no muy grande.

Jacinto nos habla de Catherine-Alice Raisin, la primera geóloga británica

María Jósé nos recomienda Crónica, Almadén, mercurio y plata.

