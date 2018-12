Los socialistas celebraron un encuentro para reconocer el trabajo de los afiliados, que siguen militando, y que han sido concejales del Ayuntamiento de Castellón durante los últimos 40 años.

El partido les entregó un diploma conmemorativo. Entre los asistentes, estuvo el ex alcalde, Daniel Gozalbo, la actual alcaldesa, Amparo Marco, el ex diputado en el Congreso, Pep Lluis Grau, el secretario general por Castellón, Paco Gil o el ex subdelegado y concejal, Toni Lorenzo.