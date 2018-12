La convocatoria, mañana

Las sensaciones con los jugadores que han estado tocados son buenas, pero las últimas experiencias obligan a la cautela. Ese puede ser el resumen y la explicación de que haya que esperar a mañana para conocer la lista de convocados para al Zaragoza.

Tanto Fede Cartabia, ya con el alta médica, como David Simón y Caballo han trabajado hoy con normalidad, pero ahora habrá que comprobar cómo han asimilado la carga de trabajo. La prueba definitiva será mañana en Abegondo, en una cita que incluirá sesión de vídeo y de activación de cara al choque de las 20:30. Los futbolistas están citados para desayunar juntos en la Ciudad Deportiva a las 9:30 y será tras ese último entrenamiento cuando se den a conocer los escogidos por Natxo González para medirse por la noche al Zaragoza. "Vamos a esperar a mañana para ver cómo se encuentran. Tomaremos la decisión en función de sus sensaciones", explicó Natxo González.

El técnico compareció ante los medios en una rueda de prensa en la que se refirió al estado del césped del Abanca-Riazor. "Hemos hablado con el encargado del campo para minimizar eso (el estado del césped), en cuanto al calzado, las soluciones previstas en vacaciones... a ver mañana cómo responde".

Sobre el estado anímico de la plantilla tras el empate frente al Numancia, el técnico quiso quitar hierro a lo sucedido. "No ha pasado nada, solo hemos empatado un partido. Duele empatar tras ganar 2-0, pero en una carrera tan larga tienes percances de estas características. No es un drama, es algo que pasa y que lo importante es cómo respondes en el partido siguiente. Eso es lo que tenemos que ver mañana". Natxo González confesó meditar cambios en el once para enfrentarse al equipo maño, pero se reconoció con dudas aun.

"El Zaragoza es un equipo con un gran corazón y eso te ayuda a salir adelante...a ver si esperan una semanita más" terció el entrenador al hablar sobre su exequipo. El técnico explicó las variaciones tácticas mostradas por los maños en sus últimos encuentros, "Han jugado 4-4-2, con tres centrales también...", matizando que su equipo estará preparado para afrontar lo que les plateen. Preguntado sobre la difícil situación que atraviesa otro ex-equipo, el Reus, Natxo se mostró dolido por la agonía que vive. "Siento pena, rabia...ver a compañeros y a un club modesto que ha hecho las cosas bien verlos en esta situación. No me sorprende porque se venían produciendo demasiados problemas internos pero confío en que pueda solucionarse y podamos seguir viéndolo en Segunda".