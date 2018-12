El Gran Teatro abre sus puertas para apoyar a Alba Reche en la final de OT 2018

El Gran Teatro de Elche acoge el próximo miércoles 19 de diciembre la retransmisión de la gala final de Operación Triunfo para apoyar a la concursante ilicitana, Alba Reche.

Dado que en la última concentración en el Centro de Congresos el aforo se quedó pequeño, el Ayuntamiento ha decidido ceder las instalaciones del Gran Teatro para dar cabida a todos los seguidores y seguidoras de Alba, tal y como reclamaba la familia. Asimismo, se está ultimando con RTVE la posibilidad de que se conecte en directo desde el teatro.

Mientras que la sala auditorio del Centro de Congresos tiene un aforo de 450 butacas, el Gran Teatro tiene espacio para más de 770 personas. La apertura de puertas será a las 21:45 horas y la emisión comenzará a las 22:30 horas de la noche. La entrada es libre y gratuita hasta llenar el espacio.

Hace dos semanas Elche ya le mandó todo el apoyo cuando Alba se jugaba su pase a la semifinal. Por tanto, se espera que en esta ocasión cuando se disputa con sus compañeros los cinco puestos finalistas los ilicitanos e ilicitanas, seguidoras y seguidores, familiares y amigos acudan para volcarse con "La Reche".

Alba se enfrentó la pasada semana a Sabela, Julia y Miki por hacerse con un puesto en la gran final de Operación Triunfo. Fue finalmente elegida por el jurado para que pasara directamente a la fase última del concurso con Natalia y Famous, que ya se habían clasificado. Finalmente, el expulsado fue Miki, quedando Julia y Sabela con opciones de ganar también el programa. Alba cantó el tema She used to be mine de Sara Bareilles. La artista siguió a través de las redes sociales la actuación y ensayos de "La Reche".

La ilicitana ha escogido el clásico de Radiohead, Creep, para la primera fase eliminatoria. En el caso de encontrarse entre los tres más votados, Alba volverá a actuar esta vez con el tema de que cantó en la gala 0, Dangerous Woman de Ariana Grande.

Las votaciones ya están abiertas a través de la aplicación móvil del programa, vía SMS con "Gana Alba Reche" al 25152 o llamando al 905 810 001. Además, las cuentas fans de la ilicitana en las redes sociales están moviendo el hashtag #VotosPaLaReche donde se pueden subir los votos.