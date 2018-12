A cerrar bien el año

El Vero Boquete de San Lázaro despide este domingo el 2018 con un duelo contra el CD Ribadumia ante el que los santiagueses deben sumar tres nuevos puntos.

En una tarde en la que la jugadora santiaguesa que da nombre ahora al campo realizará el saque de honor, los blanquiazules quieren mantener la buena dinámica en casa de las últimas fechas y conseguir tres puntos para mantenerse en la zona de playoff y aguantar así el ritmo que imponen los demás equipos que ocupan la zona de privilegio en la tabla clasificatoria.



“El domingo es muy importante ganar. Será muy difícil, porque todos los equipos contra el Compos quieren dar algo más, pero queremos mantener la dinámica de las últimas semanas aquí”, explicó Rodri Veiga, segundo entrenador, en la sala de prensa (Yago Iglesias no pudo acudir al encontrarse enfermo).

Para lograr los tres puntos, el cuerpo técnico confía en su idea de juego, esa que tan buenos réditos le está dando en el feudo blanquiazul: “El equipo cree en la propuesta y somos muy fuertes si tenemos el balón. Los once que juegan la quieren, se coordinan para generar espacios y creo que lo estamos haciendo bien”, añadió el técnico santiagués.

Si cabe, este domingo, este tipo de juego será más importante que nunca, ya que enfrente habrá un rival que apuesta por lo mismo. “Es un equipo parecido al nuestro, que le gusta el balón, con mucha movilidad y peligroso si no se lo quitamos”, analizó. Por ello, aunque el Ribadumia no pase por su mejor momento del año, “tenemos que ir a por ellos desde el principio, para que no se vengan arriba”.

Buena prueba de su estilo se pudo comprobar en la final de la Copa Federación, disputada en el estadio santiagués, por lo que, según Rodri, “intentaremos sorprenderlos con nuestras armas para dejar los tres puntos en casa”.

Una de las claves estará en aprovechar la fragilidad defensiva que han mostrado los aurinegros en lo que va de temporada. “Les pasa como a nosotros en el primer año, encajan mucho porque también exponen. Creen en esa idea y poco a poco se harán más fuertes, por lo que tenemos que intentar aprovechar cualquier oportunidad”, señaló.

Con un ritmo alto desde el inicio y el apoyo incondicional de la grada, el Compos espera sacar otra victoria en el Vero Boquete. Se perderán el duelo, David Uña por sanción, y Alberto por lesión.