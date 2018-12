Despedida con la vuelta de Everton

Tres de tres sería el final perfecto del año 2018 para el Santiago Futsal ante su afición. Después de las victorias ante CD Rivas Futsal (3-1) y Colo Colo Zaragoza (6-1), los de Santi Valladares pueden coronar un final de año perfecto como locales venciendo al filial de El Pozo Murcia este domingo a las 12.30h en Santa Isabel. Será el último encuentro del año y que se juegue en domingo como locales, pues los de la segunda vuelta pasarán al sábado (19:00 horas).

El segundo partido consecutivo en Santa Isabel se presenta para el conjunto celeste como la oportunidad perfecta para distanciarse de los puestos de descenso antes de finalizar la primera vuelta de la competición “los tres puntos del domingo nos permitirían estar fuera del descenso pasase lo que pasase en los otros partidos; iríamos a Talavera con todo y afrontaríamos las vacaciones y el primer partido de la segunda vuelta con una previsión más optimista” explicó Santi Valladares en rueda de prensa.

El técnico celeste también habló del análisis y autocrítica que el equipo realizó tras el encuentro ante Colo Colo Zaragoza de lo que dijo “a nivel defensivo el equipo no estuvo ordenado en general, el partido lo ganamos 6-1 pero no es reflejo de lo que realmente pasó allí” y añadió “hemos trabajado en ello esta semana y el domingo no puede suceder”. Porque la escuadra celeste no quiere dejar escapar los últimos tres puntos en juego en Santa Isabel este año y así lo dejó claro su técnico “estamos confiados en que tenemos que ganar todos los partidos como locales”.

En cuanto a su rival, el filial murciano que actualmente ocupa la sexta plaza de la tabla, Valladares analizó “son un equipo que juega de una manera similar a nosotros, con jugadores jóvenes con mucha calidad” un equipo“de la parte alta de la tabla”. Pero los celestes no dudan de sus opciones ante un rival tan exigente “vamos a ir a por el partido” sentenció el míster.

El regreso de Everton

El jugador del Santiago Futsal Everton, que ya reapareció en el amigable benéfico ante Agapol esta misma semana, podría volver a una convocatoria oficial para el partido de este domingo ante El Pozo Ciudad de Murcia, aunque "dosificándolo, pues se ha perdido prácticamente toda la primera vuelta. Es un jugador muy importante para nosotros. El otro día, el amistoso que jugamos, a los cinco minutos ya había marcado cuatro goles. Estaba como un león deseando salir de la jaula", apuntó el técnico compostelano.

Precio reducido y abonos para la segunda vuelta



El club ha reducido los precios de las entradas para este encuentro ante El Pozo Ciudad de Murcia, por lo que las entradas de adulto tendrán un precio de 5€, juvenil 2€ e infantil 1€.

Igualmente se podrán tramitar los abonados para la segunda vuelta de la competición en la misma taquilla del pabellón. El precio de los abonos es de 35€ Adulto; 20€ Universitario, Jubilado, Federado y Desempleado; 10€ Juvenil y 5€ Infantil. La apertura de la taquilla se realizará a las 11:45 horas.