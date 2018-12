"Los que piden mi cese no son conscientes de lo que están hablando"

El Xerez DFC recibirá este domingo a partir de las cinco de la tarde, al Écija en el último encuentro del año en Chapín y lo hace con las dudas de Regino y Colorado, que no entrenaron al mismo ritmo que el resto durante el entrenamiento del viernes con algunos problemas físicos.

Para esta jornada de liga se le acumulan las bajas a Pepe Masegosa, técnico del equipo xerecista, que por sanción no podrá contar con Bello y Joaqui y por lesión a Juan Gómez y no esconde su preocupación el sevillano ante este contratiempo, “se nos han acumulado bastantes bajas y las dudas, igual también generan incertidumbre. Aunque igual podemos recuperar a Regino y Colorado, lo mismo a lo largo del partido tenemos algún tipo de problemas con ellos. Ahí tengo dudas, no sé si arriesgar de inicio con ellos o si esperar a apostar por otros. Vamos a esperar hasta última hora para ver qué es lo que hay”.

El preparador azulino defendió su trabajo al frente del equipo, saliendo así ante las críticas “de un mínimo sector de la afición” que no está satisfecha con los últimos resultados: “A mí se me plantea la pasada temporada un contrato de larga duración para sentar las bases del proyecto y estoy dentro de esos objetivos. Necesitamos encajar bien todos los reveses que se puedan dar, como un gol en el minuto 95, la necesidad de ganar el domingo o las bajas que podemos tener un domingo concreto. Lo que quiero decir es que necesitamos un ambiente de exigencia pero no un ambiente de crispación. En esta semana eso se está notando un poco más porque los equipos que están por encima se nos están marchando a una distancia de cinco o siete puntos, una distancia muy salvable”.

Para Pepe Masegosa, hay un antes y un después hasta llegar a la crispación que dice notar ahora y es “desde el partido con el Xerez CD y no sé si por la racha de empates porque si con esos empates estuviésemos entre los cuatro primeros, este ambiente no existiría. Creo que la gente piensa que hay un número insalvable de puntos y es algo que quiero dejar claro, los puntos en esta categoría no son insalvables”.

Por eso cree que algunos no están siendo justos con él, “existe una minoría que pide hasta mi cese y todo y creo que esa gente no es ni consciente de lo que está hablando, no genera empatía. Si vengo a un proyecto a División de Honor, aunque mi currículum es corto después de estar en categorías superiores, es porque le veo mucho futuro al club pero gente con menos currículum que yo ese proyecto no lo cogió. Arriesgué mucho viniendo aquí en División de Honor porque creo en el proyecto deportivo, porque creo en la afición, porque creo que se va a tirar hacia arriba... Por lo tanto, a las primeras de cambio, pedir un poco que me vaya o tal no me parece ni de sentido común. Arriesgo todo mi proyecto deportivo y ahora que ni siquiera hay un fracaso deportivo estrepitoso se pida mi salida... No lo entiendo, esa parte no la entiendo, lo que sí entiendo es que se me pida que el equipo juegue bien, que el equipo tenga puntos, que peleemos cada partido... Esa es la diferencia entre exigencia y crispación. No es lo mismo decir, oye míster el equipo tiene que jugar mejor o el equipo tiene que ganar partidos que oye míster, váyase ya que eres muy malo”.