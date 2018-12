¿Qué papel tuvo Rusia en la crisis de 1-0 en Cataluña?

Rusia supone a corto plazo el mayor desafío para los sistemas liberales y los valores democráticos de Occidente: es lo que sostiene Nicolás de Pedro, Senior Fellow en el Institute for Statecraft de Londres donde trabaja en temas relacionados con Rusia, desinformación y guerra híbrida.

Durante su participación en el Foro 'Ciudades Sitiadas. Las guerras del siglo XXI', organizado por la Cadena SER en Cartagena, dejó clara cuál es su postura y puso ejemplos de hasta dónde llega la influencia rusa en la expansión de fake news y narrativas manipuladas para ajustarse a sus intereses. No hay que irse a Estados Unidos, basta con echar un vistazo a lo que está ocurriendo en Cataluña, explicaba.

Así, durante la semana del 1 de octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum independentista en Cataluña "el tráfico de noticias generado en Rusia y replicado en Venezuela sobre el referéndum era cinco y seis veces superior al de Cataluña y el resto de España".

"Rusia no crea los contextos. El proceso Catalán no lo ha creado Putin ni el Kremlim. Pero sí ha contribuido a su amplificación, tanto para la opinión pública rusa como la internacional, con un determinado sesgo que le interesa: en Europa no hay democracia, Europa está al borde del colapso...". Para ello, los canales de Whatsapp o los muros de Facebook se convierten en los nuevos campos de batalla.

¿Por qué pasa esto? ¿Qué busca Rusia? Nicolás de Pedro lo tiene claro: "Rusia está apostando por la quiebra de los sistemas liberales occidentales". Cree que China es un desafío superior a medio o largo plazo, pero que a corto plazo, lo es Rusia: "Si nos preocupa nuestra democracia, con nuestra libertad y seguridades jurídicas, Rusia representa un desafío porque ha decidido ser hostil".

Según de Pedro, la idea de guerra informativa ha sido desarrollado por pensadores y estrategas rusos, que perciben que Occidente tiene un plan para derrocarles y que para ello usan cualquier herramienta, en este caso la información. "Por eso, desde hace años, Rusia interpreta que esto es un contrataque. La idea es que ahora le toca probar a Estados Unidos y Europa de su propia medicina".

Señala este investigador que "buscan aprovechar lo que interpretamos como fortalezas sistémicas como vulnerabilidades estratégicas". Hay intencionalidad en sus narrativas y para ello dedica muchos recursos en un entorno "en el que puede puede actuar fácilmente y a bajo coste". Así, se puede inundar las redes sociales de contenidos, "que no tienen por qué ser noticias falsas, que podrían desmontarse, sino que crea narrativas tendenciosas, que explotan las vulnerabilidades y crisis actuales".

Crisis no sólo económicas y sociales, sino también la de los medios de comunicación, que han perdido su papel dominante como fuente de información frente a Internet y las redes sociales, como demostraron las elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca: "Hay consenso en el diagnóstico del problema, pero no en cómo podemos abordar esto. ¿Cómo hacemos para limitar derechos sobre los que se construye nuestras sociedades, como la libertad de expresión?"

De ahí tambíen la preocupación que dice que existe en muchos círculos por cómo puede influir en las elecciones europeas de la primavera que viene: "No sabemos qué hacer en los próximos 10 años, pero sí sabemos que vamos a hacer en los próximos meses: votar en las elecciones europeas".