El Cartagena se reencuentra con un Marbella venido a menos

El Cartagena juega este domingo (17:00 horas) en el campo del Marbella. Rival con el que disputó el primer puesto del Grupo IV el pasado curso y que en esta campaña no parece tan fiero. El cuadro malagueño deambula por mitad de tabla y en las últimas diez jornadas apenas se impuso en tres partidos. Lo que funciona no se toca, aunque en el caso de Munúa siempre puede quedar la duda para alguna variante. El Cartagena, que aspira a ser primero, no puede fallar o el Melilla y el UCAM podrían escaparse.

No se esperan cambios en el Cartagena, el técnico uruguayo se lleva a 19 hombres y no se echará en falta a ninguno de los habituales. Después del tropiezo en El Ejido hace dos semanas, el equipo albinegro debe regresar al exitoso camino previo, cuando estaba invicto a domicilio. Puestos a buscar variantes, Rubén Cruz podría entrar en el equipo, ya fuese dando descanso a Aketxe o formando pareja con él. Tampoco es descartable alguna sorpresa en defensa, como Pedro Orfila o Antonio López. En el conjunto local causan baja por sanción Lolo Pavón y Mustafá, aunque sí participará, como referencia ofensiva el Montero, ex del Cartagena.

Noticias relacionadas Horarios, resultados y clasificación del Grupo IV