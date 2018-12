Ciudadanos abre la puerta a acuerdos con Vox en Navarra

Una de las principales novedades que apunta el navarrómetro que conocimos ayer es la entrada de Ciudadanos, con 3 escaños. La formación naranja lograría según este sondeo publicado por el Parlamento y realizado por la UPNA, el 5,4 por ciento del voto si hoy hubiera elecciones. En la SER, su coordinador general, Carlos Pérez Nievas, asegura que el partido está mucho más asentado que enlas anteriores elecciones forales en las que varias encuestas les pronosticaron presencia y finalmente se quedaron a 400 votos de entrar en el Parlamento.

Arco en el que Carlos Pérez Nievas tiene claro cuáles deberían ser los acuerdos para formar gobierno si los resultados finales son los que pronostica el Navarrómetro. "Hablaremos con los partidos constitucionalistas, que tienen claro que el marco es la Constitución". Llama especialmente al PSN a ese consenso y se pregunta por la posición socialista "destinada a consolidar a los nacionalismo", algo que Pérez Nievas "no acaba de entender".

Encuesta realizada en octubre, antes de que apareciera Vox con 12 escaños en Andalucía. Incógnita sobre la presencia de este partido en Navarra para el que Pérez Nievas considera que no se debe poner ningún tipo de cordón sanitario y por tanto aceptaría sus votos en un gobierno alternativo al de Barkos. "No entendemos que se demonice a Vox, que no está ilegalizado ni tiene actos violentos", señala el líder naranja que añade "que si hiciera falta su apoyo para cambiar el gobierno de Navarra evidentemente que sí habría que plantear su participación". No obstante, reconoce que los planteamientos de Vox son "de corte populista" y rechaza acuerdos estables de gobierno con ellos.