Esto empieza a funcionar

Valencia Basket sumó su quinto triunfo consecutivo tras sacar un sólido triunfo en la pista del San Pablo Burgos (77-87) en un partido que controló desde un excelente segundo cuarto y en el que supo protegerse su renta hasta tres veces ante un rival que no pudo bajar de los cinco de desventaja. Liderado por un superlativo Will Thomas (24 puntos, 7 rebotes y 35 de valoración), el equipo superó las ausencias de Dubljevic, San Emeterio y Sastre con otros jugadores dando un paso al frente como Labeyrie (11 puntos y 6 rebotes) o Abalde (10 puntos y 6 rebotes).

Jaume Ponsarnau comenzó el partido con el quinteto formado por Sam Van Rossom, Rafa Martínez, Alberto Abalde, Will Thomas y Mike Tobey. Un triple y una bandeja tras robo de Sam Van Rossom equilibraron los aciertos iniciales del equipo burgalés y dos canastas interiores de Tobey y Will Thomas pusieron una primera ventaja al llegar a la mitad del primer acto (6-9). Abalde protegió la renta visitante en primera instancia, pero tras la segunda falta de Tobey el equipo castellano encadenó un parcial de 7-0 que llevó a Ponsarnau a parar el partido con 15-11. Un gancho de Will rompió el parcial en contra pero San Pablo Burgos encadenó otros cinco puntos para ponerse siete arriba. Matt desde la media distancia y un triple de Doornekamp lo dejaban en 21-18 al final del primer cuarto.

Dos alley-oop bajados y un mate tras rebote ofensivo de Labeyrie mantenían cerca al equipo taronja, una canasta desde la media distancia de Matt Thomas volvía a poner arriba al equipo taronja y un triple de Abalde llegó al cuadro castellano a parar el partido (25-29 min.14) tras un parcial de 0-7. Cancar cortó el parcial pero Will anotó bajo el aro antes de un triplazo de Jaramaz al que respondió Vives con otro. Tras otra buena circulación a la zona burgalesa, Will se colgó de nuevo del aro y Rafa Martínez clavó un triple para poner el 32-39. Una zancadilla no pitada sobre Vives acabó en una bandeja fácil de Jaramaz y un triple de Thompson, aunque Abalde contestó con otro triple. Tras una buena defensa, Will cogió el rebote ofensivo y metió un fade-away para acabar la primera mitad y dejar el marcador en 37-44.

Van Rossom desde la media distancia y Abalde en transición por el carril del centro equilibraron la canasta inicial de Frazier y Will Thomas desde el tiro libre puso por primera vez la decena de ventaja. Y tras un robo de Tobey, Will se colgó del aro y llevó al San Pablo Burgos a parar el partido (39-52 min.23). Una bandeja de Matt Thomas subió el parcial hasta un 0-10 antes de un 3+0 de Frazier. Thompson activó un poco la ofensiva castellana y un 2+1 de Frazier bajó la renta taronja de la decena. Y un mate de Kravtsov llevó a Ponsarnau a parar el partido con 49-55. Dos tiros libres de Will Thomas y otros dos del capi Rafa Martínez devolvieron los diez de ventaja y Will desde el tiro libre puso el 49-61 antes de un mate de Kratvsov. Un triple de Labeyrie dejaba el marcador en 51-64 con diez minutos por jugar.

Kravtsov bajo el aro y Cancar desde el tiro libre bajaron de nuevo de diez la renta taronja antes de un triple de Will Thomas que obtuvo la respuesta de otro de Jaramaz. Guillem Vives metió otro triple en la acción siguiente y López le replicó con otro. Y Deon Thompson con un 2+0 volvía a poner a siete a los locales con seis minutos por jugar. Un gancho de Labeyrie cortó el parcial burgalés para llegar con 63-72 a cinco minutos por jugar. Huskic y un mate tras robo de Jaramaz acercaron a cinco al San Pablo Burgos pero Doornekamp metió el triple para dar un poco de aire al Valencia Basket. Tras un tiro libre de López, Van Rossom clavó el triple y tras una buena defensa, Will Thomas sacó la falta de tiros para entrar con 68-80 en los últimos tres minutos con un parcial de 1-8 que cortó Thompson con un mate tras rebote ofensivo. Pero Valencia Basket atacó con paciencia y Van Rossom encontró a Tobey bajo el aro para proteger la renta taronja. Cancar metió el triple y tras el fallo de Tobey, el esloveno atacó el aro para poner el 75-82. Pero tras otro buen ataque, Doornekamp anotó el triple librado y tras la defensa y controlar el balón el triunfo se lo quedó el equipo taronja por un resultado final de 77-87.