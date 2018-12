El VAR tiene lagunas

En la temporada ha habido empates -incluso victorias- decepcionantes. Noches en las que tardábamos más de una hora en ver el color de la equipación del portero rival. Partidos en los que el Valencia no llegaba lo suficiente a campo contrario como para hacerse merecedor de los tres puntos.

No fue el caso del encuentro en Ipurúa. Posiblemente, la mejor primera parte del equipo de Marcelino a domicilio en toda la Liga. 45 minutos en los que el Valencia pudo haberse marchado al vestuario con un 0-3. Todo ello con la dificultad añadida de las lesiones de Gabriel Paulista y Coquelin.

Es cierto que la segunda parte del conjunto valencianista fue peor que la primera. El listón, eso sí, estaba alto. Hay que reconocer que el colegiado encargado del VAR -Hernández Hernández- acierta en la mano de Gayà, despegada del cuerpo e inexplicablemente fuera de sitio.

Pero es absolutamente incomprensible que Cordero Vega no acudiera al monitor de televisión para revisar un agarrón de Rubén Peña a Santi Mina mediada la segunda parte. El invento pierde credibilidad si no los encargados de VAR no clarifican en qué situaciones se revisa un posible penalti y en qué situaciones no.