5 claves para que tus hijos hagan las tareas de casa sin protestar

No es que hayamos pensado que los más pequeños de la casa tienen que hacer las tareas por nosotros en casa, lo que queremos es que, ya que llegan las Navidades y tienen más tiempo libre, ayuden y tomen parte activa en el trabajo del hogar, algo que para Ana Sancho, creadora de 'Pequeños amos de casa', "de esta manera inculcamos unos valores fundamentales en los niños". De este modo, los más pequeños de la casa aprenderán más allá de fregar o recoger su habitación, adquirirán valores sobre igualdad, confianza en uno mismo y responsabilidad.

5 claves para que ayuden sin protestar

Seguro que has intentado más de una vez que tu hijo ayude en casa y si lo has conseguido es después de una fuerte discusión porque siempre están protestando. Ana Sancho nos da algunas claves para conseguir que ayuden 'sin montar un espectáculo'.

Tener buena cara: Nos han vendido que las tareas del hogar son un rollo (y en realidad lo son) así que tenemos que generar un ambiente positivo a la hora de realizar las tareas, que no parezca que son una carga. Una buena forma de crear ese 'momento perfecto' es poniendo música. ¿Quién no limpia mejor escuchando una bonita canción? (Tendrás que ceder y dejarle poner a su grupo favorito, todo por un crear buen ambiente)

Hacer equipo: es fundamental que los niños se sientan parte de la casa. Su colaboración es imprescindible y así tenemos que hacérselo saber.

No vale eso de "yo no sé": Nadie 'nace aprendido' así que tenemos que explicar las tareas de forma sencilla. Si no tienes paciencia, la web Pequeños amos de casa cuenta con tutoriales en vídeo en los que se explica cómo hacer las tareas del hogar. Al principio, las tareas hay que hacerlas en conjunto, acompañarles.

Dejarle elegir las tareas: es mejor que al principio elijan ellos las tareas que más les gusten, pero luego tienen que rotar. Además es importante primero responsabilizarles de sus tareas personales (ordenar su armario, la habitación...) para luego incluirles en las tareas de grupo (fregar los platos, poner la mesa...).

Reforzar: ¡no seas como tu suegra! Si te fastidia que ella llegue a casa e inspeccione todo hasta encontrar algo mal y 'te saque las vergüenzas', no hagas lo mismo con tus hijos. Si hacen mal la cama no vayas detrás arreglándola, diles que mañana la hacéis juntos. Además debes reforzar siempre las cosas que hacen bien y no incidir más de la cuenta en las que hacen mal.