Vuelve la conflictividad en Auvasa

CCOO ha convocado una concentración del próximo martes frente a las oficinas municipales de San Benito, para protestar por la falta de acuerdo en las negociaciones que mantienen con los representantes del Ayuntamiento para avanzar en el convenio colectivo.

Según José Luis Bustelo de CCOO, “llevamos ya 57 reuniones con el Ayuntamiento y no hemos avanzado por lo que las medidas de presión se hacen ahora imprescindibles”. CCOO cree que el Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales del medio millar de trabajadores de AUVASA, “sobre todo en lo relativo a jornadas, turnos y descansos”.

Otra de las reivindicaciones es la recuperación del poder adquisitivo en los años de la crisis, que se cubran las bajas de personal y que se cumpla la tasa de reposición automáticamente.

No es la primera vez que surgen discrepancias entre los sindicatos de AUVASA y el Ayuntamiento, basta recordar las recientes jornadas de huelga convocadas con motivo de la organización de los turnos de trabajo.

Por su parte el concejal de movilidad, Luis Vélez, responsable de la negociación señala que no es cierto que no se haya avanzado “porque se ha conseguido solventar una reivindicación histórica de los trabajadores como es la de la organización de los cuadrantes, que ha mejorado sustancialmente las condiciones laborales que tienen los conductores”. Vélez ha rechazado las críticas de CCOO matizando que éste sindicato está solo en la protesta “porque el resto de las centrales sindicales no secundan estas movilizaciones”