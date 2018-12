Solo faltó el gol

El Celta consiguió anoche en Balaídos un punto de mucho valor. Uno de esos puntos que refuerza al equipo y a la afición. Porque tras el empate ante el Leganés la afición del Celta salió de Balaídos orgullosa de su equipo. Orgullosa porque vio muchas cosas que hacen pensar que si las cosas siguen por este camino, los resultados van a llegar. Orgullosa porque su equipo lo dejó todo en el campo y buscó de mil maneras diferentes llegar a la portería rival pero sin éxito. Porque ayer lo único que faltó fue el gol. La efectividad de Maxi, Aspas o Brais que no se pudo transformar en esta ocasión y oportunidades tuvieron.

Pero este partido permite sacar muchas conclusiones positivas. No haber encajado, sumar una jornada más sin perder y reforzarse para la visita al Camp Nou. Miguel Cardoso no pudo ser más claro tras el partido "estoy contento con el trabajo que han hecho mis jugadores pero no con el resultado. Para toda la gente que vio el partido está claro que solo un equipo pudo llevarse la victoria. Cuando tienes un equipo que pega la intencionalidad del primero al 94 y no deja nunca de hacer todo para ganarlo a pesar de que haya métodos diferentes de juego tengo que valorar lo que ha hecho mi equipo y ha merecido más."