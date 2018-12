Un efectivo Albacete doblega 1-2 a un ineficaz Numancia

La efectividad es clave en el fútbol y el Albacete dio una lección en Soria. Dos remates en la primera parte y dos goles (uno de penalty) para noquear a un Numancia que tuvo la pelota, la movió, pero adoleció de velocidad, determinación y precisión en los metros finales. Sólo de penalty en el descuento logró acertar. El cuadro manchego se llevó los tres puntos de Los Pajaritos y dejó tocado al soriano.

ficha técnica Numancia: Juan Carlos; Unai Medina (Nacho, m. 60), Atienza, Carlos Gutiérrez, Marc Mateu; Escassi, Diamanka, Fran Villalba; Yeboah (Guillermo, m. 60), Higinio (Viguera, m. 67) y Oyarzun. Albacete: Tomeu Nadal; Tejero, Gorosito, Gentiletti, Mathías Oliveira; Erice, Febas; Acuña (Susaeta, m. 57), Eugeni (Malsa, m. 71), Bela; y Manaj. Goles: 0-1, m. 21: Manaj, de penalty; 0-2, m. 45: Bela; 1-2, m. 90+: Guillermo, de penalty. Árbitro: López Toca (Comité Cántabro). Amonestó a Marc Mateu, Atienza, Fran Villaba, Escassi y Diamanka (Numancia) y a Eugeni, Manaj y Malsa (Albacete). Incidencias: 2.884 espectadores en Los Pajaritos, con una treintena de aficionados manchegos.

Un buen equipo local y un buen equipo como visitante protagonizaron un arranque de partido muy disputado, tratando de hacerse con las riendas del duelo. Tras diez minutos de lucha y mucho juego en el centro del campo, Higinio avisó con un cabezazo desviado tras envío de Oyarzun, con respuesta inmediata de Bela, rematando fuera un centro de Acuña desde la derecha. El Numancia se iba haciendo con la posesión, moviendo la pelota, pero faltándole velocidad y determinación en los metros finales. Una buena combinación por la derecha de Medina y Yeboah terminó con un disparo blando del ghanés, que chutó flojo y fácil para Tomeu Nadal. Volvía a aparecer un motivado Bela, que en una arrancada desde su costado puso un centro al área pequeña que puso en problemas a Juan Carlos. Empezaba un intercambio de golpes en el que el Albacete sacó premio, con un balón al área que tocó Marc Mateu con la mano. Rey Manaj transformó la pena máxima. Quisieron reaccionar los locales, con un rato de acoso y derribo, con centros laterales y saques de esquina, pero sin remate, defendiendo bien los manchegos. Pasaban los minutos, con el balón para los sorianos el Numancia movía con lentitud y y con poca intensidad, con lo que no llegaba a crear peligro. Y en una contra del Albacete llegó el segundo al filo del descanso. Bela recibió el balón a más de veinte metros, levantó la vista y envió el balón lejos del alcance de Juan Carlos. Un golazo para cerrar el primer acto.

Salió algo mejor el Numancia tras el paso por vestuarios. Un centro de Mateu al segundo palo lo remató forzado y fuera Yeboah con la cabeza. Los rojillos pidieron una mano en el área visitante y Oyarzun obligó a Tomeu Nadal a desviar un peligroso pase de la muerte. Pero el Albacete seguía metido en el partido esperando su ocasión. Tras un contraataque Manaj disparo fuerte desde la frontal, Juan Carlos despejó y Erice, en fuera de juego, empujó a gol. Jugada anulada. Y el Numancia lo seguía intentando, pero seguía sin precisión en sus llegadas al área rival. López Garai buscó la reacción y con dos cambios modificó el sistema pasando a defensa de tres y con dos delanteros. Pero el Alba, a lo suyo, con Bela probando de volea desde la frontal, con Juan Carlos bien colocado. También de volea lo intentó Fran Villalba, con problemas para Tomeu Nadal. Corría el reloj, claramente a favor de los visitantes y con los sorianos perdiéndose en centros al área sin rematador. Mientras tanto, Bela seguía volviendo loca a la defensa rojilla. Un error de la zaga manchega propició un disparo de Guillermo algo escorado, con buena respuesta del cancerbero mallorquín del Albacete. Una y otra vez llegaban los sorianos, pero no era su día. Los visitantes se encerraban en su área y no concedían ni un centímetro, aunque el acoso rojillo era total. Atienza cabeceó fuera con todo a favor a centro de Mateu. Se desesperaban los numantinos. Oyarzun obligaba a Nadal a estirarse con un latigazo desde la frontal. Hasta el tiempo de prolongación no llegó la recompensa, con un penalty de Malsa a Guillermo que transformó del delantero vasco. Demasiado tarde.