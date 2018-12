El Algeciras no encuentra el rumbo (0-1)

El Algeciras Club de Fútbol ha caído derrotado este domingo por la mínima ante el Cádiz B en un partido cerrado y sin grandes ocasiones pero en el que un tanto a balón parado a ocho minutos del final dio al traste con sus aspiraciones de poder situarse en la parte alta de la clasificación.

El choque arrancó con un imprevisto de última hora, era la lesión de Juanjo en el calentamiento tras notar unas molestias y que situaban en el once a Aarón y que obligaron a retrasar a Josemi al lateral derecho. El equipo de Javier Viso saltó bien a la cancha, llevó más posesión que su rival y se acercó por primera vez en el minuto 17 con un cabezazo alto de Antonio Sánchez a centro de José Carlos.

El Cádiz B no estaba inquieto pese a ese guión de partido. Los cachorros dirigidos por el ex-algecirista Pavón acumulan nueve goles en contra y saben manejarse como pez en el agua en ese filo del alambre y rentabilizaron al 100% sus acercamientos al área rival. No era un choque vistoso y sí muy táctico y a balón parado Pablo de Castro estuvo a punto de desnivelar la balanza cuando en el 36' remató alto un saque de esquina. El 0-0 con el que se mandó el partido a los vestuarios era tan claro como que hasta cuatro antes del paso por la caseta no se vio un atisbo de ocasión para el filial.

Fue en un remate de cabeza de Sergio que acabó encima de la red de Romero. No hubo más que destacar de un primer periodo intenso y donde el Algeciras dejó una buena impresión sobre la hierba del Nuevo Mirador. En la reanudación el guión siguió por los mismos derroteros. Más balón para los algeciristas pero con muy poquito daño ante la férrea defensa de un Cádiz B que se excedía con dureza en sus entradas. La consigna en los cadistas era clara; pelotazo del meta Cristian Arco buscando a Seth y que el canario se zafase con la zaga albirroja.

Así las cosas un tímido intento muy escorado de José Carlos en el 64' y otra de Duarte en un remate en semifallo tras una rápida transición de los visitantes en el 77 eran el único balance ofensivo sobre ambas áreas en un encuentro donde el que cometiese el más mínimo error lo iba a pagar caro. Y fue el Algeciras el que lo hizo. Falta lejana que cuelgan los amarillos al interior del área y Cubero se permite el lujo de controlar con el pecho y poder rematar lejos del alcance de Romero.

Era el minuto 82 y a los de Viso le entraron las prisas para intentar igualar un partido en el que acabaron muriendo en la orilla de los cadistas para sucumbir por un 0-1 que le aleja a cinco puntos del liderato.

FICHA TÉCNICA:

ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL (0): Romero; José Carlos, Aaron (m.83, Ayala), Oñate, Pablo de Castro, Josemi, Alberto Fuentes (m.64, Zafra), Pipo (m.83, Moha), Iván, Antonio Sánchez y Antoñito.

CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL B (1): Cristian; Moisés, Braganza, Saturday, Cubero, Sergio, Peter (m.90, Franco), Duarte, Seth, Jordi y Navarro (m.19, Leomar) (m.69, Javi Pérez).

ÁRBITRO: Hidalgo Márquez (Colegio Sevillano). Amonestó por parte local a Pipo, Josemi y por parte visitante a Duarte, Peter, Cubero.

GOL: 0-1 (m.82, Cubero).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 20º jornada en el Grupo X de Tercera División disputado en el Nuevo Mirador ante unos dos mil espectadores.