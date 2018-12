Prometedor estreno en pista cubierta de Celia Antón

Celia Antón inicia de manera esperanzadora su temporada de pista cubierta. La atleta del ADIDAS firmó una sensacional marca (9:15:77) en los 3.000 metros del I Control Autonómico en Salamanca. La flamante medalla de plata continental por equipos se quedó a apenas dos décimas de su plusmarca en la distancia, 9:15:55. Un tiempo que sigue siendo récord de España júnior.

Los resultados en la prueba de los 3.000 metros femeninos en el control de Salamanca. / Cadena SER

La mediofondista arandina mostraba su satisfacción por el trabajo realizado en sus redes sociales, donde en Instagram se expresaba así:

"Sábados diferentes. De cuatro imperdibles, un dorsal, el DNI, unos clavos, la equipación azul de @adidas_es y ganas de hacer un test. Resultados: una marca de 9:15:77 (la cual no rondaba desde 2015 ), un reencuentro y un inicio de la pista cubierta. Feliz. Gracias a mi tándem por hacerlo todo más fácil, a los que animabais en cada vuelta o desde el sofá. Mención especial hoy para @jdelcampovecinopor hacer de chofer, cronómetro y mister al mismo tiempo. Gracias por cuidarnos tanto. #SiempreFuertes #LasTrenzasDeMedina #ReencuentrosBonitos #ANavidadConLosDeberesHechos"

Ahora, iniciada la temporada de pista cubierta, Antón no se marca ningún objetivo en esta modalidad para 2019 con Europeo Absoluto en Glasgow. "De momento no he pensado nada, tengo que ir poco a poco y las marcas que van saliendo y a partir de ahí decidiremos", afirmaba el pasado martes -11 diciembre- en El Banquillo de la SER.