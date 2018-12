Voces ribereñas por la sanidad también en Burgos

Unas tres mil personas han secundado este domingo la manifestación que acogía la capital burgalesa para exigir soluciones a las carencias que vive toda la Atención Primaria en sanidad en toda la provincia. La convocatoria estaba respaldada por hasta siete plataformas de distintas comarcas Lerma, Merindades, Pradoluengo, Villadiego y Salas de los Infantes, Burgos y Aranda de Duero y la Ribera, desde donde se han desplazado más de un centenar de personas, porque además del autobús habilitado por la Coordinadora por la Sanidad un buen número de personas se han trasladado en coches particulares. Por cierto que la animación musical de la movilización también ha tenido sabor ribereño: la Charanga de la Asociación Sociocultural Los Chones, que ahora es provincial, pero fue creada hace 25 años por cinco arandinos en la villa ribereña, han participado también en esta cita reivindicativa poniendo los sones de su música, como han hecho también los gaiteros de la Casa de Galicia en Burgos.

La manifestación reunía en la capital de la provincia las reivindicaciones, prácticamente idénticas, de las distintas comarcas, que sufren a día de hoy las carencias de profesionales, los continuos cambios y la supresión de consultas, horario y calendarios en sus ambulatorios, fundamentalmente en los del medio rural. En declaraciones a la Cadena SER, María José Pereda, una de las portavoces de la Plataforma burgalesa recordaba que esta situación se ha generado por la falta de planificación de los gestores sanitarios pese a que distintas voces venían alertando hace tiempo de que las jubilaciones y los traslados requerían tener previstos relevos que no se han producido. Por eso se proponen, como alternativas, mejores condiciones para el desempeño de la profesión, un transporte a la demanda “puerta a puerta” en el medio rural y que se tenga más en cuenta a profesionales de la enfermería en el sistema sanitario.

Por cierto, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo acaba de anunciar que se consensuará con las Comunidades Autónomas un plan estratégico para apurar al máximo las posibilidades de formación de nuevos especialistas. “Conjuntamente con las comunidades autónomas vamos a diseñar una estrategia que nos permita conocer qué capacidad de disponibilidad de profesionales vamos a tener y qué incentivos haya que incorporara en cada caso para que podamos disponer en todo el territorio” ha afirmado.

Las carencias en la Ribera, en cifras

Por lo que se refiere a la comarca ribereña, recordamos que según los datos con los que cuenta la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos las tres áreas de salud rurales de la zona sur de la provincia, Aranda, Roa y Huerta de Rey han perdido hasta siete médicos de familia en la última década, mientras se esperan otras dos jubilaciones inminentes que no van a ser fáciles de sustituir. A ello se une la falta de pediatra en los consultorios del área de Aranda, donde están vacantes la tercera parte de las plazas desde que se hizo efectivo el concurso de traslados a mediados de octubre. Las plazas no se han cubierto hasta esta misma semana y con una solución solo garantizada para lo que queda de mes: acuden pediatras, de los hospitales de Burgos y Valladolid, uno distinto por cada día de la semana. Otro de los servicios en precario es el Punto de Atención Continuada, que se mantiene con el 50% de las plazas que debería tener gracias al apoyo de médicos de áreas o de medicina rural. En este punto las críticas de los alcaldes no dejan de sucederse, por los continuos cambios de días y de facultativos en la consultas de los pueblos. De hecho, pese a que en los últimos años la gran reivindicación sanitaria en la Ribera era denunciar el continuo retraso en la construcción del nuevo hospital, la situación de emergencia por la falta de facultativos ha desplazado esta petición y la ha sustituido por la de una plantilla sanitaria con suficientes efectivos.

La Coordinadora por la Salud de la Ribera pide soluciones, sugiriendo, por ejemplo, que se facilite la vuelta de los profesionales españoles que ejercen en Europa. Lo que tienen claro es que la administración tiene que revertir los recortes y emplear el dinero que sea necesario, porque no les vale el argumento de que es un problema generalizado en toda España.