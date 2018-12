Garitano: "La idea es clara: ser valientes y jugar para ganar"

Gaizka Garitano avanzó que el Athletic Club visitará este lunes al Deportivo Alavés en Mendizorroza con la "idea clara" de "ser valientes" sobre el terreno de juego "y jugar para ganar", aunque avisó que para ello sus jugadores deben salir "con la misma intensidad" que ante el Girona.

"Cuando ganas estás con más confianza y cuando pierdes con menos. Pero si no jugamos con la misma intensidad del otro día no ganamos. No podemos pensar que hemos hecho algo, tenemos que pensar que nos queda mucho por hacer, mucho", alertó.

A pesar de esas reticencias, el de Derio está contento con la respuesta que están teniendo el equipo desde su llegada. "Está asimilando bien lo que queremos y el plan de partido lo han llevado bien en estos partidos. Un entrenador está tranquilo cuando ve que se hace lo que se ha trabajado. Tenemos que seguir por ahí", dijo.

Garitano ha valorado mucho al Alavés y la labor de su técnico Abelardo Fernández desde que se hiciese cargo del conjunto vitoriano la temporada pasada. "Le ha dado al equipo una identidad. No es casualidad lo que está haciendo. Es muy intenso, tiene un gran balón parado, está muy organizado, es difícil hacerle goles y cree en lo que hacen", destacó.

También recordó que marca muchos de sus goles en los inicios y en en los finales de los partidos y que "a veces juega 4-4-2 y otras con tres hombres por dentro" en medio campo y un solo delantero.

De todos modos, considera que "lo más importante" es su equipo y cree que si hace "las cosas bien" tendrá "opciones" de victoria.

"Siempre es importante saber como juega el rival, pero lo más importante es cómo juegas tu. Lo más importante somos nosotros. El equipo tiene que ser reconocible. No puedes cambiar del blanco al negro y del negro al blanco. Y si hacemos las cosas bien, vamos a tener opciones de ganar. La idea es clara: ser valientes y que el equipo juegue para ganar", avanzó.

Lo que no quiso adelantar, como viene haciendo desde su llegada, es nada respecto a sus intenciones para mañana. Hasta el punto de que restó importancia a la probatura que realizó el sábado, un equipo con Unai López y sin Raúl García ni Iñaki Williams. "Si es lo que visteis ayer, olvídate", zanjó.

Tampoco le "preocupa" a Garitano el mercado de invierno a punto de abrirse y la posibilidad de reforzar la plantilla. "Estoy pensando solo en el Alavés. Y cuando pase luego en el Valladolid. Eso lo lleva el club. Yo estoy contento con los jugadores y no es algo que me preocupe ni está en mi mano", apuntó.

Por último, lamentó que Mikel Rico haya "tenido algunos problemas" en la lesión en el pie que sufrió hace un mes ante el Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera y que el de Arrigorriaga no esté "teniendo la recuperación como él quería". En todo caso, espera "tenerle pronto" porque lo considera "un jugador importante" para el Athletic.