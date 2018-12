Más de lo mismo con un empate que no sirve para nada (1-1)

Nada nuevo o que no se sepa. El Córdoba, definitivamente, está condenado a pasar el mismo sufrimiento del año pasado si un milagro no lo remedia. Ante el Reus se volvió a evidenciar que no hay más cera que la que arde, tras sumar un triste empate que no sirve prácticamente para nada. Un resultado más que justo tras lo visto en tierras catalanas, donde una semana más se vio a un Córdoba sin ningún tipo de idea en ataque, jugando a empujones y muy poco más.

Lo datos son demoledores. 14 puntos sobre 54 y en descenso 17 de las 18 jornadas disputadas. Pensar en que este equipo se salvará es soñar en este momento. Lo único que mantiene viva la esperanza es comprobar que los rivales de la zona baja no están mucho mejor. En condiciones normales, este Córdoba ya estaría sentenciado. No solo no mejora en su juego, sino que cada semana se supera en las estadísticas, demostrando que el problema no era Sandoval (ni siquiera Curro Torres lo es ahora). El problema es una pésima planificación y mil problemas sobrevenidos este verano. No hay equipo para mucho más, sobre todo en ataque.

Piovaccari no está ni se le espera. Romero aparece muy de tarde en tarde. Érik Expósito, como si no existiera y así podríamos seguir y se salvarían muy pocos (De las Cuevas, Sebas, Galán y poco más, muy poco más).

En Reus de nuevo se vio a un Córdoba sin ideas arriba, con muy poco fútbol en el área rival y como único dato positivo, quizá un cierto orden defensivo.

Se empató cuando se tenía que ganar sí o sí. Un resultado más que justo que pudo ser peor si Querol acierta en la ocasión más clara del partido. El Córdoba tuvo posesión pero casi no tiró ni a puerta en los 90 minutos, salvo el gol (a balón parado) de Aythami.

Hubo un penalti sobre Jovanovic muy claro, pero no es excusa. El Córdoba tiene un déficit de agallas muy grande y una escasez de ideas arriba terribles Así será muy difícil salvar la categoría. Todo lo que se quiera decir de más, es vender humo.

Solo queda apelar al mercado inverval. Que salgan varios jugadores y lleguen otros. O es eso, o no habrá solución.