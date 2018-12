Abel Caballero: "Feijóo está rabioso con Vigo por sus éxitos"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero cree que el presidente de la Xunta "está rabioso contra Vigo, tiene un enorme disgusto porque a Vigo le va bien", un "resentimiento permanente", también "seguramente" contra su propio alcalde, y que no se podrá reconducir si Alberto Núñez Feijóo "sigue tratando mal a la ciudad". El último capítulo de este enfrentamiento viene por las críticas del jefe del ejecutivo gallego al gasto en iluminación navideña ("en bombillas") en la urbe "con más problemas sociales de Galicia". "Es mentira, él sabe manifiestamente que miente y lo hace para intentar salvar su dimensión política".

"Tenemos la más importante política social de ninguna ciudad de España", aseguró el regidor en una entrevista en la Cadena SER antes de "retar" a Feijóo a que nombrase "una ciudad que tenga más o mejor política social que Vigo". "No me irá a decir Ourense. No me irá a decir A Coruña o Santiago, cuando ellos las gobernaban porque, cuando gobiernan, la política social desaparece; y yo estoy cubriendo la política social en Vigo que tendría que hacer la Xunta y la estoy cubriendo con creces".

"No estoy en temas de partido, ya llegará el momento de hablar de eso" De lo único que Abel Caballero parecía no estar dispuesto a hablar en la entrevista —al menos, de momento— era de "temas de partido", como la marcha de Pachi Vázquez, el que fue secretario xeral del PSdeG. Tampoco de la posibilidad de que el actual líder, su sobrino Gonzalo Caballero, vaya a acceder al Parlamento. "No son temas que al alcalde de Vigo le preocupen especialmente, no tienen dimensión en su ámbito". "Yo no estoy en los temas del PSOE, estoy en esta ciudad. Atiendo mucho lo que sucede en Galicia y en España, como es natural, porque me interesa y afecta a mi ciudad y a mi forma de entender la política, pero los temas del partido socialista... llegará el momento de hablar de eso. No toca ahora", concluyó.

Para Caballero, el presidente gallego "está rabioso contra Vigo" porque "creía que las luces iban a fracasar, que iba a ir todo mal" pero "son un éxito y a Feijóo todo lo que significa que le vaya bien a Vigo no le gusta y por eso dice cosas como esa". Asegura que la "inversión" en alumbrado navideño ha obtenido "en solamente veinte días" un nivel de retorno que "más que multiplicó por diez el gasto que hicimos, y va a multiplicarlo por mucho más". Según el alcalde, el pasado domingo 9, "fue el día que más gente hubo en las calles de Vigo, seguramente en su historia", una muchedumbre "nunca vista" atraída por las luces. "La inmensa mayoría venían de fuera, porque a mí me lo dicen y era visible: los hoteles llenos al 100%, los restaurantes llenos, las cafeterías llenas, los comercios vendiendo más que nunca...".

Aún así, Caballero se muestra dispuesto a "reconducir" su relación con Feijóo, "pero tiene que atender a esta ciudad". Considera que "no vale" prometer mucho en una entrevista para después "no hacer nada" y "reventar el Área Metropolitana y hacer un hospital privado y escatimar en la Sanidad e invertir 17 millones en un edificio de la Ciudad de la Cultura en Santiago pero nada en Vigo... esto no vale". Niega que entre ellos haya un problema "personal" y considera que Feijóo "está demostrando ser un muy mal presidente para Vigo". Todavía pone otro ejemplo: "¿Usted cree que después de que yo acordase con el ministro de Cultura que van a hacer un nuevo edificio para la Biblioteca del Estado en Vigo puede ir el presidente de la Xunta a visitar al ministro dicéndole que no la haga? Pues esto acaba de pasar hace no más dos semanas. Esto es Feijóo".

tiempo para sánchez Caballero quiso echar un capote a Pedro Sánchez, quien "no lleva ni seis meses en el Gobierno y ya le pedimos el cambio total", que solucione "el retroceso tras casi siete años de recortes de Rajoy y el PP". Cree que, con tiempo, este ejecutivo podrá "suplir muchas de las carencias" del anterior y espera que el debate de los presupuestos permita que todos los grupos "se retraten". "Ahora veo al PP empecinado en que no haya presupuestos en España. Yo quiero que los haya porque será muy bueno para muchos ciudadanos en este país y, por supuesto, para los míos en Vigo y para la ciudad". Por eso espera que Sánchez pueda seguir gobernando. "Le deseo éxitos". Destacó que antes de fin de año se aprobará por decreto ley "la mayor subida del salario mínimo que hubo nunca en la historia de este país". "Eso es lo que importa. Se va a hablar de pensiones, de política social, de una agenda social muy intensa desde este Gobierno y a mí me gusta esto". Critica que las llamadas a adelantar las elecciones sólo existen desde la moción de censura. "Tenemos que acostumbrarnos a que los mandatos son de cuatro años y no hasta que pierda el PP el Gobierno". Mientras Rajoy gobernaba en minoría "y con grandes desafecciones" nadie pedía comicios pero, tras la moción, "todos se vuelven a pedirlas: PP, C´s...". "Dejemos que acabe el mandato, ya habrá elecciones cuando corersponda".

Una actitud que llevó al jefe del ejecutivo gallego a "equivocarse gravemente tantas veces" y que ahora, de nuevo, le está pasando con la sanidad. "La tiene toda rebelada. ¿También son abelcaballeristas los directores de los centros de salud de esta ciudad que le dimitieron en masa como no sucedió nunca en ninguna comunidad autónoma de toda España? No, es el maltrato de Feijóo a esta ciudad y en este caso a la sanidad. Y a ver si lo arregla de una vez, que ya va siendo hora".

La dimisión masiva se suma al "malestar" en los puntos de atención continuada o "los copagos que intentó que pagásemos con aparcamientos insoportables" en el hospital Álvaro Cunqueiro; "un suma y sigue sin acabar de desatención sanitaria, unas inmensas listas de espera, unas inmensas colas, un problema inmenso con Povisa porque la Xunta le escatima los recursos y, por tanto, un maltrato". Cree que sí existe "alarma" porque los ciudadanos "saben que la sanidad en Vigo es muy deficiente" y eso genera "una enorme inquietud". "Los profesionales se esfuerzan y se esfuerzan por tratar de suplir la deficiencia de actuación, y en parte lo consiguen, pero esto no es sostenible en el medio plazo". Esa "desatención permanente" hace que Caballero considere a Feijóo "el rey de los recortes en la sanidad, al menos, en Vigo".

Sin embargo, "a pesar del maltrato de Feijóo", el alcalde asegura que Vigo "va estupendamente, extraordinariamente bien" y que está "en el mejor momento después de la crisis, superándola" ahora con el apoyo de la Diputación, de la Zona Franca, del nuevo gobierno de España "que ya desbloqueó el AVE a Madrid y el abastecimiento de agua en el estudio para el futuro". "Ahora", dice, "todas las instituciones se ponen a favor de Vigo y Feijóo se queda solo, aislado, en contra de esta ciudad".

PRONÓSTICO: "21 CONCEJALES, 4 FEIJÓO"

Abel Caballero no tiene prisa por comenzar a pensar en las elecciones municipales, unos comicios "que para mí no empiezan hasta que se convocan". Faltan aún seis meses para su celebración, "un octavo del mandato" y asegura que le quedan "tantas cosas que vamos a hacer" que centra toda su atención "en el gobierno de aquí y en el de la FEMP, con 8.100 municipios".

Dice que no está intersado en "exportar su modelo" —"quiero que sea el de Vigo"— pero asegura que "hay muchos ayuntamientos que lo siguen, mucha gente que lo valora, creen que es un muy buen modelo porque estar cambiando enteramente una ciudad, haciendo política social. Basta con venir a Vigo y ver lo que está pasando y todo esto con deuda cero, con la presión fiscal más baja de Galicia, de las más bajas de españa, con cumplimiento de todas las normas de contabilidad y todos los criterios contables de Europa; no es un tema menor, es un tema bastante reseñable, porque en tanto que otros municipios tienen unas inmensas dificultades financieras, aquí no tenemos ninguna".

Caballero lanza una pregunta mirando hacia atrás. "Siempre me pregunto, ¿a dónde iría el dinero en gobiernos anteriores que se endeudaban, Vigo seguía igual, nada cambiaba...? ¿Qué hacían con el dinero, a dónde iba? En los últimos años, Vigo cambió entero. Yo lo cogí con el 30% de deuda y lo puse en deuda cero, mantuve una presión fiscal mucho más baja y resulta que estamos revolucionando, lleno de obras, todo Vigo... y yo me pregunto a dónde iba el dinero que se gastaba y no aparecía nunca visible en la ciudad. ¿A dónde iba? Yo hago la pregunta y ahí la dejo".

No descarta apoyar a otros compañeros de partido de cara al 26-M pero su "objetivo" es Vigo donde "no hago un planteamiento partidario", sino "de ciudad", lo que le permite "tener prácticamente a toda esta ciudad al lado en el camino que estamos andando". Mantiene que "infinidad" de sus votantes eligen otras opciones en el resto de elecciones. "Esto sí es la nueva política: la nueva política es estar en contacto con toda la ciudad y responder a las demandas de toda la ciudad, y ya se ve que es posible hacerlo".

El regidor cierra la entrevista con un pronóstico: "Obtendré 21 concejales y Feijóo tendrá cuatro", aunque al ser repreguntado sí citó a la candidata a la alcaldía. "No quiero faltar al respeto a nadie, pero digo Feijóo porque es la cabeza visible del PP; pero sí, calcule algo de estas características: yo tendré 21 y la señora Muñoz tendrá 4".