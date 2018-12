2-1. Agónica victoria de la UD Ibiza ante el Almería B

Un gol milagroso de Iosu en tiempo de descuento le ha dado una agónica victoria a la UD Ibiza ante el Almería B. Un triunfo de fe a la espera de que llegue el juego. El conjunto ibicenco ha podido remontar un marcador adverso ante un rival que ha jugado 58 minutos en inferioridad numérica. Y es que sigue costando demasiado generar ocasiones y solo el arreón final propiciado por los cambios que introdujo el entrenador Andrés Palop le han dado más mordiente ofensiva y más verticalidad al fútbol ibicenco..

Palop busca cambiar la fórmula semana tras semana ya sea por bajas obligadas o por probar variantes ofensivas, pero no ha conseguido todavía la cuadratura del círculo. El fútbol es plano, sin verticalidad, sin desborde y lo que es peor sin darle ritmo a la circulación del balón. Ni siquiera una posesión abrumadora ante un rival que renunció a la pelota desde el primer segundo se tradujo en peligro real.

En la primera mitad solo fueron noticiables un par de galopadas por su banda de Fobi, al que le falta continuidad para convencerse de que en algunos partidos debe ser un extremo más. El resto un trasteo intrascendente en la zona ancha donde Iosu y Núñez eran los amos de esa parcela recuperando enseguida el balón, pero cuando había que enfilar la portería andaluza todo era previsible e intrascendente. Claro que todo pudo cambiar en una acción aislada en el minuto 32. Tras un error del portero visitante, Un remate de Núñez tenía como dirección el fondo de la portería andaluza, pero fue repelido por Damián con el brazo. La acción no admitía discusión. Penalti y discusión. El especialista del equipo, Chavero, cogió la pelota. En mundo globalizado en el que se hacen virales jugadas y acciones la última moda es lanzar las penas máximas al estilo Panenka, emulando al futbolista de la selección de Checoslovaquia que en la Eurocopa de 1976 batió al portero alemán Maier con un lanzamiento flojo y picado por el centro de la portería al ver que el guardameta se lanzaba hacia un lado. Desde ese momento, han sido muchos los imitadores de Panenka. En todas las ligas y categorías. En muchos casos la fórmula ha tenido éxito en otros el jugador ha quedado retratado. A este último grupo pertenece desde ayer Chavero que mantuvo su idea original en el disparo a pesar de que el portero Batallo no se movía. Se quedó quieto y blocó sin problemas el ‘Chavenka’. A veces lo malo no es fallar sino la cara que se te queda.

Intentó darle más rapidez al juego el Ibiza en la segunda parte ante un Almería encerrado, con dos líneas defensivas y sin pasar agobios en ningún momento, porque los locales se empeñaban en la mayoría de las ocasiones atacar por dentro en lugar de ensanchar el campo.

Las ocasiones escaseaban. Alguna clara como un remate de Rodado pudo poner por delante al Ibiza, pero no encontró portería. Poco después Verdú cabeceó un saque de esquina , pero tampoco encontró el gol.

En el minuto 62, Palop dio entrada a Armenteros que sustituyó a Chavero. Mal presagio si no es posible juntar a futbolistas creativos en el campo jugando en superioridad numérica. De Armenteros se espera desequilibrio desde hace semanas. Mientras aparece su mejor versión le ha dado criterio al juego y se ha ofrecido para ser el canalizador del juego ofensivo. El Ibiza empujaba, intentaba acelerar el choque, pero nunca encontraba espacios para penetrar. La defensa visitante reculó hasta su propia área, pero no había claridad en el último pase para penetrar en un bosque de piernas.

Y lo que llegó fue un mazazo. El Almería B marcó en su única acción, tras un grave error defensivo. Puso un balón Urri y Darío culminó la acción superando a Lucas. Los aficionados se temían lo peor tras esa jugada, pero llegó una reacción de genio del Ibiza apoyada en la presencia de los futbolistas de refresco que le dieron otro aire al juego. Cristián Herrera, que fue determinante en los 15 minutos que jugó, logró el empate culminando un centro de Javi Serra. Con un Ibiza volcado en los últimos minutos estuvo cerca el 1-2 en una acción de Toril, pero una mano milagrosa de Lucas evitó lo peor. También la tuvo Germán, otro de los cambios ofensivos en tiempo de descuento, pero su disparo no encontró portería. Y en la locura final, un defensa sacaba en al rayo de gol una acción de Germán que pareció penalti, pero la jugada continuó y el posterior centro lo culminó Iosu para dar por fin una alegría colectiva al estadio de Can Misses.