África Colomo: "acude a tu oficio, que lo demás es vicio"

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, ha salido en defensa de administraciones como la Junta de Andalucía en los temas que atañen al consistorio de la capital.

A la polémica surgida por el cruce de acusaciones entre la delegada del Gobierno Andaluz en funciones, Ana Cobo y el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, en el que ambos se culpaban mutuamente por las trabas surgidas en negociaciones como la de la puesta en marcha del sistema tranviario de Jaén, se ha unido la respuesta de Colomo en las últimas horas.

La concejala, en una nota de prensa, afirma que lamenta "la actitud de francotirador del alcalde Javier Márquez, que emplea a fondo su puesto institucional para acribillar a otras administraciones socialistas en lugar de estar centrado en arreglar la complicada situación municipal" y recomienda a Márquez que haga suyo el refrán: "Acude a tu oficio que lo demás es vicio".

Colomo argumenta su discurso con asuntos como la falta de solución de la deuda municipal, la incapacidad de controlar los servicios públicos concesionados, la no presentación de presupuestos desde 2017 y el mal estado de infraestructuras municipales básicas como colegios o recintos deportivos.

Sobre el tranvía, Colomo destaca que el PP "no puede tratar de tonta a la opinión pública porque Márquez no lo puso en marcha en julio argumentando que no estaba satisfecho con la aportación de la Junta y ahora cambia de discurso sin que hayan cambiado las condiciones".