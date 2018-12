Universo Santi tendrá en su cocina cada mes un chef con estrella Michelín como los Hermanos Torres o Can Roca

El Restaurante Universo Santi, promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible, primer restaurante del mundo de alta cocina atendido al 100 por 100 por personas con discapacidad y ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz), contará un jueves de cada mes con un chef con estrella Michelín que diseñe y cocine un menú en sus cocinas.

Según ha explicado Regina Santamaría a Europa Press, se trata de chef amigos de Santi Santamaría que se han interesado en este proyecto social desde sus inicios y lo han apoyado. Así, a partir del mes de febrero, un jueves al mes, un gran chef pasará por las cocinas de Universo Santi, donde se servirá una cena diseñada y elaborada por él.

Los hermanos Torre, Martín Berasategui, los hermanos Roca, Nandu Jubany y David de Jorge son algunos de los nombres ya confirmados que pasarán por las cocinas de Universo Santi, las mismas que llegaron desde Can Fabes en Barcelona.

Ellos serán los encargados de diseñar y elaborar el menú bajo el espíritu de Santi Santamaría, es decir, cocina de producto de temporada, que se servirá en una cena por la noche. Además, durante la jornada compartirán una master class con los trabajadores de Universo Santi.

Por su parte, el presidente de la Fundación Universo Accesible, Antonio Vila, ha afirmado que se trata de "una gran oportunidad para Jerez, que será en el 2019 un lugar donde la alta gastronomía tendrá un punto de encuentro, y para nuestros 16 empleados, que tendrán la oportunidad de continuar con su formación, con los grandes de la alta cocina del país".

Cabe recordar Universo Santi, inaugurado oficialmente el 27 de octubre de 2017, cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad. Para ello, cuenta con una plantilla compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, que realizan labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla compuesta por personas con diversidad funcional.

Para ello, cuenta con una treintena de empresas e instituciones que avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Europa Press, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundáción Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Jerigolf, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca, Disegna, Grupo Oleícola Jaén y Osborne Consultores.